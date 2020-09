Masayoshi Son Nationalité : japonaise Date de naissance : 11/08/1957 Principales sociétés : SoftBank Group Corp. - SoftBank Corp. - Z Holdings Corporation Biographie : Homme le plus riche du Japon en 2011 d’après le magazine Forbes avec une fortune personnelle estimée... » Lire la suite Softbank chute, inquiétudes sur ses investissements dans la tech US 0 07/09/2020 | 10:14 Envoyer par e-mail :

PARIS, 7 septembre (Reuters) - Softbank Group a chuté de plus de 7% lundi à la Bourse de Tokyo, les investisseurs s'inquiétant des prises de position massives de la société d'investissement dans les valeurs technologiques américaines qui ont récemment corrigé. L'action a fini sous la barre des 6.000 yens pour la première fois en deux mois, à 5.881 yens, et a accusé la plus forte baisse de l'indice Nikkei <.N225, qui a reculé de son côté de 0,5%. Afin de placer les liquidités issues d'un vaste programme de cessions d'actifs, Softbank a dépensé des milliards de dollars pour acheter des actions dans des entreprises technologiques telles qu'Amazon. Le groupe a également effectué d'importants achats d'options dans des entreprises technologiques, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier. Ces investissements reposent sur un pari agressif du directeur général de Softbank, Masayoshi Son, sur la hausse des actions des géants de la "tech". Selon le Wall Street Journal, Softbank a investi quatre milliards de dollars dans des options, ce qui a généré une exposition d'environ 50 milliards de dollars au marché. De son côté, le Financial Times a rapporté que le groupe avait réalisé 4 milliards de dollars de gains de ces investissements. Softbank n'a pas souhaité commenter ces informations. Le groupe utilise habituellement des couvertures pour ses prises de position sur le marché, ce qui rend difficile de connaître les gains ou pertes effectivement réalisés. "Le conglomérat japonais SoftBank, un des plus gros investisseurs mondiaux dans le secteur technologique, serait derrière la vague d'achats de produits dérivés sur le secteur technologique qui a alimenté l'envolée du Nasdaq", ont commenté les analystes de Saxo Banque. "Durant cette période d'envolée, les options d'achats sur Tesla, Amazon et Google étaient trois fois plus importantes que la moyenne observée sur 2017-2019 sans que les options de ventes progressent dans les mêmes proportions". L'indice Nasdaq a grimpé sur le seul mois d'août de 11,2% et a touché le 2 septembre un record historique en clôture à plus de 12.000 points. "Quand il y a une bulle sur les techs, Masayoshi Son n'est généralement pas loin", a commenté pour sa part Amir Anvarzadeh, stratège marchés chez Asymmetric Advisors. Depuis son pic de début septembre, le Nasdaq a subi un fort mouvement de prises de bénéfices et l'indice a chuté de 6% sur les deux dernières séances. Un autre investisseur japonais, le milliardaire Yusaku Maezawa, qui a vendu sa société de prêt-à-porter Zozo à SoftBank l'an dernier, a indiqué sur Twitter s'être "laissé aveugler" par les marchés. Il a dit avoir perdu 4,4 milliards de yens (30 millions d'euros) de ses investissements sur les actions. (Sam Nussey; Blandine Hénault pour la version française) Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMAZON.COM, INC. -2.18% 3294.62 78.30% NIKKEI 225 -0.50% 23089.95 -1.91% ZOZO, INC. -0.94% 2837 35.94%