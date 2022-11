Petrus, actionnaire de Temenos, demande la révocation du PDG Chuard

"Max Chuard est loin d'être à la hauteur dans un rôle de PDG et devrait être licencié avec effet immédiat", a déclaré Petrus dans une lettre aux membres du conseil d'administration de Temenos. "Andreas Andreades devrait démissionner de Temenos. Son rôle de décideur de facto fait qu'il est difficile pour Temenos d'attirer et de retenir des talents de gestion de classe mondiale."

Les actions de Temenos ont été malmenées cette année après que le groupe ait abandonné ses prévisions pour l'ensemble de l'année et annoncé une chute brutale de son bénéfice au troisième trimestre.

En octobre, la société a vu 900 millions de francs suisses (915 millions de dollars) disparaître de son évaluation après qu'un avertissement sur les bénéfices ait effrayé les investisseurs et les analystes.

Temenos avait alors déclaré que les décisions de ses clients bancaires étaient devenues plus prudentes alors que ses coûts augmentaient.

Petrus, qui détient une participation de moins de 3% dans Temenos, a déclaré qu'elle avait déjà écrit aux directeurs pour faire part de ses inquiétudes et exiger le lancement immédiat d'une révision stratégique complète.

La direction s'est montrée "désemparée" et a nié l'existence de problèmes fondamentaux, a-t-elle ajouté.

"Avec une baisse du cours de l'action de -53% cette année et de -72% entre le pic de mai 2019 et le jour de l'avertissement sur les résultats du T3 2022, cette approche peu inspirée et délirante consistant à espérer 'quelque chose' plus tard a déclenché notre décision de vous écrire", a écrit Petrus.

"C'est maintenant votre dernière chance de remettre le navire en ordre et sur le cap".

Temenos a été contacté pour un commentaire.

(1 $ = 0,9826 francs suisses)