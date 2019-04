Iliad et son ancien DG sanctionnés par l'AMF dans le dossier T-Mobile

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé lundi avoir sanctionné l'opérateur télécoms Iliad et son ancien directeur générale Maxime Lombardini, dans le cadre d'une enquête liée au rachat abandonné de l'opérateur mobile américain T-Mobile US.

L'AMF a infligé une amende de 100.000 euros à Iliad, estimant que le groupe avait trop tardé à rendre publique l'existence de son projet. L'ancien directeur général de l'opérateur, Maxime Lombardini, devra s'acquitter d'une amende de 600.000 euros, pour "manquement d'initié". La Commission a précisé dans un communiqué que ses décisions pouvaient faire l'objet d'un recours.

L'information relative au projet d'acquisition de T-Mobile par Iliad "revêtait, dès le 2 juillet 2014, les caractéristiques d'une information privilégiée", a estimé la Commission. "En effet, elle était à cette date précise, non publique et susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours du titre Iliad", a expliqué l'AMF.

"La Commission a ensuite retenu qu'Iliad avait attendu jusqu'au 31 juillet 2014 pour communiquer au public l'information en cause, alors qu'au plus tard le 24 juillet 2014, la société ne pouvait ignorer qu'elle n'était plus en mesure d'en assurer la confidentialité, manquant ainsi à son obligation de communiquer dès que possible toute information privilégiée", a poursuivi l'AMF.

La Commission a par ailleurs estimé que Maxime Lombardini, actuellement président du conseil d'administration d'Iliad après en avoir été le directeur général et administrateur de 2007 à 2018, avait "utilisé l'information privilégiée en cause", en cédant des actions Iliad pour son propre compte le 4 juillet 2014 puis pour le compte de sa compagne le 11 juillet 2014.

