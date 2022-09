Bloomberg va dépenser 85 millions de dollars contre le développement du plastique et de la pétrochimie aux États-Unis

M. Bloomberg, l'homme d'affaires milliardaire qui occupe actuellement le poste d'envoyé spécial des Nations Unies pour l'ambition climatique, a annoncé que la campagne "Beyond Petrochemicals" de son organisation philanthropique "dynamisera" les efforts déployés par les communautés locales dans des endroits comme l'allée du cancer en Louisiane, le Texas et les Appalaches pour bloquer l'octroi de permis et la construction d'usines à fortes émissions.

La campagne vise l'expansion rapide de la pollution pétrochimique et plastique aux États-Unis. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'industrie plastique et pétrochimique dépassera les émissions de carbone des centrales au charbon d'ici 2030 et représentera la moitié de la croissance de la demande de pétrole d'ici 2050.

"Cette campagne contribuera à garantir davantage de victoires locales, à soutenir les lois qui protègent les communautés contre les dommages, et à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui alimentent la crise climatique", a déclaré M. Bloomberg dans un communiqué.

L'expansion prévue par l'industrie pourrait représenter 15 % des émissions de gaz à effet de serre des États-Unis, ce qui pourrait faire manquer aux États-Unis l'objectif fixé par l'accord de Paris sur le climat, à savoir réduire de moitié leurs émissions d'ici 2030, selon Bloomberg Philanthropies.

Au moins 90 projets pétrochimiques et plastiques ont été proposés au cours de la dernière décennie, dont 42 grands projets de construction qui rejetteront des gaz à effet de serre et d'autres polluants atmosphériques dangereux, selon l'Environmental Integrity Project, qui suit les constructions prévues.

Les communautés minoritaires et à faibles revenus qui vivent là où certains de ces projets ont été proposés ont mené des combats très médiatisés pour bloquer les principaux permis d'émissions atmosphériques et forcer l'application des mesures de protection de l'environnement dans les installations existantes.

Ce mois-ci, les activistes de la paroisse de St. James en Louisiane ont crié victoire lorsqu'un juge a révoqué les principaux permis d'émissions atmosphériques délivrés par les régulateurs de l'État pour un projet de plastique prévu par Formosa Plastics de Taiwan et lorsque l'État a annulé les plans de construction d'une usine de méthanol après près d'une décennie.

"Des investissements comme ceux-ci donnent aux communautés qui ont été touchées de manière disproportionnée par ce type de racisme environnemental une chance de se battre", a déclaré Beverly Wright, directrice exécutive du Deep South Center for Environmental Justice.

Bloomberg a dépensé plus de 500 millions de dollars pour soutenir la campagne Beyond Coal du Sierra Club, qui visait à l'origine à retirer 30 % de la flotte de charbon américaine d'ici 2020, mais qui a fini par accélérer le retrait de plus de 60 % des centrales au charbon d'ici cette année-là. Elle s'est étendue pour cibler les infrastructures gazières.

Après l'échec de sa candidature à la présidence en 2020, Bloomberg a continué à financer des campagnes sur le climat et à travailler sur la diplomatie climatique dans le cadre de son rôle au sein des Nations unies.

La campagne s'est concentrée sur la défense publique et les actions en justice pour parvenir à des accords avec les services publics afin d'accélérer la fermeture de leurs centrales à charbon vieillissantes et de les remplacer par des énergies renouvelables.