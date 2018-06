Michael Bloomberg va dépenser $80 mlns pour soutenir les démocrates-NYT

WASHINGTON, 20 juin (Reuters) - Michael Bloomberg, ancien maire de New York et adversaire déclaré de Donald Trump, a l'intention de dépenser 80 millions de dollars (70 millions d'euros) pour aider les candidats démocrates en lice aux élections de mi-mandat, rapporte mercredi le New York Times.

Selon le quotidien new-yorkais, Michael Bloomberg souhaite que les républicains perdent le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants.

Michael Bloomberg, qui a soutenu Hillary Clinton lors de la présidentielle de 2016, a chargé un ancien responsable démocrate de superviser la répartition des fonds qu'il entend mettre à disposition des adversaires des républicains. (Lisa Lambert et Ginger Gibson; Nicolas Delame pour le service français)