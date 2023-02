Explicatif - Quand a lieu l'État de l'Union 2023 ? Date du discours de Biden et ce à quoi il faut s'attendre

Voici ce à quoi vous devez vous attendre.

QUAND A LIEU L'ÉTAT DE L'UNION ?

M. Biden prononcera son 2e discours sur l'état de l'Union le mardi 7 février 2023, vers 21 heures, heure de l'Est (0200 GMT mercredi). Le discours sera diffusé en direct sur les principaux réseaux de télévision américains et en ligne.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

Le discours pourrait offrir à Biden sa plus grande audience télévisée de l'année. On estime que 38,2 millions de personnes ont regardé le discours à la télévision américaine l'année dernière, selon le fournisseur de données Nielsen.

Cette audience donnera à M. Biden une chance de façonner les perceptions du public sur la limite de la dette, les dépenses sociales, la guerre russe en Ukraine et d'autres sujets, alors qu'il prévoit d'annoncer sa campagne de réélection dans les semaines à venir.

Cela lui donnera également l'occasion de consolider le soutien des démocrates, dont certains sont préoccupés par son âge et d'autres questions. Biden a eu 80 ans en novembre et, s'il est réélu, il aurait 82 ans au début d'un second mandat.

QUE DEVRAIT DIRE M. BIDEN ?

On s'attend à ce qu'il utilise le discours comme un début officieux de la saison de la campagne présidentielle de 2024, en exposant un ensemble de priorités politiques qui peuvent ou non trouver un soutien au Congrès.

On s'attend à ce qu'il vante les progrès économiques réalisés à la suite de la récession de COVID-19, qu'il établisse des contrastes marqués avec les priorités de certains adversaires républicains et qu'il expose les points du programme "d'unité" qui, selon lui, devraient unir les deux partis.

Le discours est en préparation depuis des semaines et fait l'objet de nombreuses ébauches entre Biden, ses rédacteurs de discours et divers responsables politiques de l'administration.

L'année dernière, le discours de Biden a été prononcé quelques jours seulement après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et s'est attaché à expliquer la réponse de Washington.

QUI ASSISTE AU DISCOURS ?

Le discours est prononcé lors d'une session conjointe du Congrès. Tous les membres du Sénat contrôlé par les démocrates et de la Chambre contrôlée par les républicains sont invités. Les membres du cabinet de Biden, les forces armées et la Cour suprême sont également présents. Des débordements partisans peuvent se produire.

Biden a été officiellement invité à prononcer le discours au début du mois de janvier par le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. M. McCarthy présidera l'événement et sera accompagné de la vice-présidente Kamala Harris, qui est également la présidente du Sénat.

Le président invite également des membres de sa famille et d'autres invités qui sont assis dans la loge de la Première Dame depuis le balcon et peuvent être utilisés pour amplifier les points qu'il soulève pendant son discours.

Les membres du Congrès invitent également des invités.

Cette année, les invités comprendront la mère et le beau-père de Tyre Nichols, l'homme noir qui a été mortellement battu par des policiers de Memphis, qui ont été invités par le président du Congressional Black Caucus, le représentant Steven Horsford.

La démocrate du Missouri Cori Bush a déclaré avoir invité Michael Brown Sr, le père de Michael Brown, dont la fusillade en 2014 par un policier de Ferguson a contribué à donner naissance au mouvement Black Lives Matter.

Le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Michael McCaul, un républicain du Texas, a déclaré qu'il avait invité Roya Rahmani, qui a été la première femme ambassadrice d'Afghanistan aux États-Unis, pour envoyer un signal aux femmes d'Afghanistan qu'elles n'avaient pas été oubliées, tandis que la présidente de la conférence républicaine, Elise Stefanik, amènera Jeffrey Smith, un shérif de comté du nord de l'État de New York.

QUI EST LE SURVIVANT DÉSIGNÉ

Une personne qui n'est pas présente est un seul membre du cabinet de Biden qui sera choisi comme "survivant désigné". Cette personne sera logée dans un endroit sécurisé et sera chargée de prendre le relais du gouvernement en cas de catastrophe qui mettrait en difficulté le président et ses autres successeurs au Capitole.

Le survivant désigné pour le discours de cette année n'a pas encore été annoncé.

QUI DONNERA LA RÉPONSE DES RÉPUBLICAINS ?

Les républicains ont choisi la gouverneure de l'Arkansas Sarah Huckabee Sanders, qui a occupé le poste de porte-parole de la Maison Blanche sous Donald Trump, pour prononcer leur réponse. Ce discours est généralement prononcé peu après celui du président.