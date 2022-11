Trump et les États-Unis obtiennent le rejet de l'action en justice de Michael Cohen concernant de prétendues représailles pour son livre

Dans une décision de 33 pages, le juge de district américain Lewis Liman à Manhattan a rejeté les revendications de Cohen selon lesquelles le fait de le placer dans des conditions d'isolement dangereuses pendant 16 jours violait la Constitution américaine en portant atteinte à sa liberté d'expression, et le soumettait à une saisie illégale et à une punition cruelle et inhabituelle.

Liman, une personne nommée par Trump, a semblé réticent en estimant que les précédents de la Cour suprême des États-Unis exigeaient "carrément et sans équivoque" le rejet de nombreuses plaintes, en disant que sa décision faisait "une profonde violence" aux droits constitutionnels de Cohen.

"La plainte de Cohen allègue une violation flagrante des droits constitutionnels par le pouvoir exécutif - rien de moins que l'utilisation du pouvoir exécutif pour enfermer les ennemis politiques du Président pour avoir critiqué ce dernier", a écrit Liman.

Liman a également rejeté plusieurs plaintes contre les États-Unis, notamment pour arrestation illégale.

Andrew Laufer, un avocat de Cohen, a déclaré : "Nous sommes fortement et respectueusement en désaccord avec la décision" et nous pourrions faire appel, citant "l'abus de pouvoir grave et étendu que notre client a subi de la part de l'administration précédente."

L'avocat de Trump n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Un porte-parole du bureau du procureur des États-Unis à Manhattan, qui représentait les autres défendeurs, a refusé de commenter.

L'affaire a éclaté en juillet 2020, alors que Cohen, 56 ans, purgeait une peine de trois ans, depuis lors terminée, pour des violations du financement de la campagne et des fraudes fiscales, en étant confiné à domicile en raison du risque de contracter le COVID-19 en prison.

Les autorités ont renvoyé Cohen en prison au milieu d'un différend sur la question de savoir s'il pouvait parler aux médias de son livre à paraître tout en étant confiné chez lui.

Cohen a déclaré qu'il souffrait de graves maux de tête, d'essoufflement et d'anxiété alors qu'il passait 23 heures et demie par jour dans une petite cellule de la prison fédérale d'Otisville, New York, où la température dépassait les 100 degrés Fahrenheit (37,8 degrés Celsius).

Son livre "Disloyal : A Memoir" a figuré en tête de la liste des meilleures ventes de livres non romanesques du New York Times en septembre 2020.