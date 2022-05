Le fabricant de puces Broadcom va racheter la société de services de cloud computing VMware pour 61 milliards de dollars.

L'acquisition est la deuxième plus importante annoncée au niveau mondial depuis le début de l'année, juste derrière l'accord de 68,7 milliards de dollars de Microsoft Corp pour acheter le fabricant de jeux vidéo Activision Blizzard Inc.

Le prix proposé par Broadcom, soit 142,50 dollars par action VMware, représente une prime de près de 49 % par rapport à la dernière clôture de l'action, lorsque les discussions sur l'accord ont été annoncées pour la première fois le 22 mai. Broadcom prendra également en charge 8 milliards de dollars de la dette nette de VMware.

Les actions du fabricant de puces ont baissé de près de 1 % dans les échanges de pré-marché jeudi, tandis que VMware a augmenté de 1,3 %.

Le directeur général de Broadcom, Hock Tan, qui a fait de son entreprise l'un des plus grands fabricants de puces au monde par le biais d'acquisitions, apporte son savoir-faire en matière de transactions au secteur des logiciels.

D'un seul coup, l'accord triplera presque les revenus de Broadcom liés aux logiciels pour atteindre environ 45 % de ses ventes totales.

Broadcom sera instantanément validé comme un acteur majeur du secteur des logiciels avec l'acquisition de VMware, a déclaré Daniel Newman, analyste de Futurum Research.

"Avoir quelque chose comme VMware ... ouvrira un nombre important de portes que leur portefeuille actuel n'ouvre probablement pas pour eux", a ajouté Newman.

L'accord est également un coup d'éclat pour le directeur général de Dell Technologies Inc, Michael Dell, qui a séparé VMware du fabricant d'ordinateurs l'année dernière.

Michael Dell détient une participation de 40 % dans VMware, tandis que son bailleur de fonds, Silver Lake, une société de capital-investissement, en possède 10 %.

Dans le cadre de cet accord, VMware sera autorisé à solliciter des offres de la part de soumissionnaires rivaux pendant 40 jours.

Le pivot de Broadcom dans les logiciels a commencé après que sa tentative d'acquisition du géant des puces mobiles Qualcomm Inc a été bloquée par l'ancien président américain Donald Trump en 2018 pour des raisons de sécurité nationale.

Depuis, Broadcom a racheté la société de logiciels d'entreprise CA Technologies Inc pour 18,9 milliards de dollars et a acquis la division sécurité de Symantec Corp pour 10,7 milliards de dollars. Elle a également exploré l'acquisition de l'entreprise de logiciels d'analyse SAS Institute Inc, mais n'a pas donné suite à une offre.

Broadcom a ensuite réduit les coûts des entreprises acquises. Elle a réduit les budgets de vente et de marketing des entreprises CA et Symantec d'environ 29 % de leurs revenus à 7 %.

VMware domine le marché des logiciels dits de virtualisation, permettant aux entreprises clientes d'exécuter plusieurs applications sur leurs serveurs.

Cette activité a commencé à ralentir car les entreprises ont trouvé de nouveaux outils pour fonctionner grâce à l'informatique en nuage, ce qui a poussé VMware à chercher de nouvelles offres, notamment par le biais d'un partenariat avec Amazon.com Inc.

Broadcom n'a pas l'habitude de dépenser beaucoup en recherche et développement, a déclaré Keith Townsend, analyste de la société de conseil CTO Advisor.

Cela pourrait être de mauvais augure pour le lancement de nouveaux produits chez VMware, ajoute Townsend, qui a également eu un bref passage chez VMware en tant qu'architecte de centre de données d'entreprise.

"Lorsque je parle aux clients, ils ont désespérément besoin d'innovation de la part d'entreprises comme VMware."