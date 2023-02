Exclusif - Klein de Credit Suisse prévoit le sommet de First Boston dans un contexte de difficultés liées au spin-out - sources

Lors d'une réunion à New York, Klein devrait informer les banquiers dirigeants du Credit Suisse des efforts déployés pour décrocher des capitaux pour CS First Boston (CSFB). Il devrait également fournir des détails sur les activités du Credit Suisse qui seront intégrées à l'entreprise et sur les plans pour une éventuelle introduction en bourse (IPO) de la société de conseil, a déclaré l'une des sources.

L'une des options actuellement envisagées est que CSFB, qui comprendra les activités de conseil et de prêt de titres, abrite également les opérations de recherche sur les actions de la banque suisse, ont indiqué trois des sources. Cela aiderait ses banquiers d'investissement dans leurs présentations aux clients, notamment pour les introductions en bourse, a ajouté l'une des sources.

Klein, un négociateur chevronné, fusionne sa boutique éponyme de banque d'investissement avec les opérations de banque d'investissement du Credit Suisse pour créer CSFB en tant qu'entreprise autonome qu'il dirigera depuis New York. Klein vend son entreprise au Credit Suisse pour 175 millions de dollars, ont annoncé les deux parties au début du mois.

La scission de CSFB s'inscrit dans le cadre d'un vaste remaniement de la banque zurichoise visant à restaurer sa rentabilité après une série de lourdes pertes et de scandales qui ont menacé sa survie. Après la scission, Credit Suisse se concentrera sur la gestion de l'argent des personnes fortunées.

De nombreuses questions subsistent au sujet de la CSFB nouvellement créée, notamment qui fournira le capital permettant d'accorder des prêts pour la conclusion de transactions et de financer l'entreprise. La création d'une société de conseil de type boutique coïncide également avec un ralentissement des fusions et des introductions en bourse, la guerre des banques centrales contre l'inflation faisant vaciller les marchés.

Un porte-parole du Credit Suisse s'est refusé à tout commentaire, tout comme un représentant de Klein.Le Credit Suisse a déclaré en octobre que les conseils en matière de fusions et les prêts à risque iront à CSFB, tandis que la banque prévoit de conserver certaines activités de négoce de titres, y compris les actions.

Si les activités de recherche sur les actions de la banque suisse passent également à CSFB, ce serait similaire à la Deutsche Bank AG, qui a abandonné le négoce d'actions mais a conservé la recherche sur les actions lorsqu'elle a entrepris une profonde réorganisation en 2019.

Plusieurs sources ont déclaré que les banquiers d'investissement ne savaient pas qui donnerait à Klein l'argent pour faire décoller l'entreprise.

Il a présenté aux investisseurs potentiels une obligation échangeable de 500 millions de dollars pour aider à combler les besoins de financement de CSFB, et a cherché des fournisseurs de capitaux pour aider à financer les prêts de la société pour les fusions et acquisitions, y compris les rachats par effet de levier de sociétés mal notées, selon les sources.

Apollo Global Management Inc a exploré ces deux options, a déclaré l'une des sources. La société de capital-investissement a déjà conclu un partenariat avec le Credit Suisse, l'aidant à créer une autre unité, son activité de produits titrisés.

Mais les négociations avec Apollo au sujet de CSFB traînent depuis plusieurs semaines, et aucun accord n'est imminent, a ajouté la source.

Apollo a refusé de commenter.

Ulrich Koerner, Chief Executive du Credit Suisse, a déclaré en octobre que la banque avait un engagement de 500 millions de dollars pour CSFB de la part d'un investisseur qu'il n'a pas identifié.

Certains investisseurs ne sont pas séduits par les conditions de l'obligation échangeable de 500 millions de dollars qu'ils doivent échanger contre des actions de CSFB en cas d'introduction en bourse ou de vente, a déclaré une personne. Dans sa structure actuelle, les investisseurs devront convertir leurs obligations en actions de CSFB en cas de scission, selon les termes vus par Reuters.

Une source familière avec la collecte de fonds a déclaré que certains investisseurs préféreraient avoir la possibilité de décider s'ils veulent ou non convertir leurs avoirs en actions CSFB.

GARDER LE TALENT

L'incertitude persistante sur l'avenir du spin-out, quatre mois après que le Credit Suisse l'ait annoncé, a pesé sur la capacité de la banque à endiguer la perte de talents qu'elle a subie ces dernières années.

En janvier, le négociateur Cathal Deasy a rejoint Barclays, quelques mois seulement après avoir été promu co-directeur régional de l'unité Investment Banking & Capital Markets (IBCM) du Credit Suisse. Doug Crofton, co-responsable des actions mondiales de la banque suisse, a démissionné pour rejoindre la Royal Bank of Canada ce mois-ci. La banque a également connu une poignée de départs en Asie.

Klein a cherché à recruter des banquiers, dans l'espoir d'attirer certains négociateurs vedettes à CSFB avant son lancement, a déclaré l'une des sources.

Au début du mois, le Credit Suisse a informé de nombreux banquiers juniors qu'ils recevraient leur bonus annuel en trois versements trimestriels, une mesure inhabituelle à Wall street destinée à rendre plus difficile leur fuite, ont déclaré deux des sources.

L'année dernière, Credit Suisse a annoncé sa plus grande perte annuelle depuis la crise financière et a réduit de 50 % son pool de bonus pour 2022. Le moral reste bas et beaucoup cherchent un nouvel emploi, a déclaré une personne familière de la situation.