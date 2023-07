M. Michael Jonathan Moritz est directeur indépendant de Berkeley Lights, Inc. et président du conseil d'administration de Klarna Bank AB, président du conseil d'administration de Klarna Holding AB, président et directeur financier de The Crankstart Foundation, associé de Sequoia Capital, président du conseil d'administration de Luxim Corp, directeur général de SCGF GenPar Ltd, membre directeur de SCFF Management LLC, membre directeur de SCGF IV Management LP et associé de Sequoia Capital Operations LLC. Il siège au conseil d'administration de Berkeley Lights, Inc, Maplebear, Inc, GameFly, Inc, PopSugar, Inc, [24]7.ai, Inc, 24/7, Inc, Actona Technologies, Inc, Charlotte Tilbury Beauty Inc, Fish Six Restaurant Corp, Group Nine Media, Inc, Islestarr Holdings Ltd, Klarna, Inc, Outside Interactive, Inc, Stripe, Inc et Sugar, Inc. (États-Unis). M. Moritz a été précédemment employé en tant que directeur indépendant par LinkedIn Corp, directeur indépendant par KAYAK Software Corp, directeur indépendant par Green Dot Corp, fondateur par Technologic Partners et directeur par Time Warner, Inc. Il a également siégé au conseil d'administration de Skyscanner Holdings Ltd, PayPal, Inc, Google, Inc, Saba Software, Inc, Yahoo, Inc, Flextronics International Ltd, etc. /SG/, B456 Systems, Inc, Earth Networks, Inc, Flextronics Corp, Plaxo, Inc, RedEnvelope, Inc, Skyscanner Ltd et Zappos.com, Inc. Il a obtenu un diplôme d'études supérieures du Christ Church College et un MBA de la Wharton School de l'université de Pennsylvanie.

Principales sociétés Klarna Holding AB Chairman SCGF GenPar Ltd. Chief Executive Officer