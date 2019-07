Ryanair dit avoir 900 pilotes et personnels de cabine en trop

(Actualisé avec citations et précisions)

DUBLIN, 31 juillet (Reuters) - Ryanair compte 500 pilotes et 400 membres d'équipage de plus que nécessaire et annoncera des suppressions de postes dans les semaines à venir, a déclaré Michael O'Leary, le directeur général de la première compagnie à bas coûts d'Europe.

Ryanair a annoncé dès lundi qu'il y aurait des suppressions de postes, après la publication d'une chute de 21% de son bénéfice sur la période avril-juin.

Au début du mois, la compagnie aérienne avait abaissé de moitié sa prévision de taux de croissance pour l'été 2020 en invoquant la crainte de retards de livraison d'avions 737 MAX de Boeing.

"Nous espérons préserver autant d'emplois que nous pouvons, mais nous devons répondre maintenant et rapidement aux retards de livraisons du MAX et à la menace d'un Brexit sans accord fin octobre", déclare Michael O'Leary dans cette vidéo diffusée en interne après la publication, lundi, des résultats du groupe sur la période avril-juin.

Les suppressions auront lieu à la fin septembre et après Noël, a précisé Michael O'Leary.

Les pilotes du groupe en Grande-Bretagne et en Irlande organisent un vote sur une éventuelle grève. Certains responsables syndicaux, qui ont souhaité garder l'anonymat, ont dit que Michael O'Leary tentait de les en dissuader.

Il y a un peu moins de deux ans, le groupe irlandais avait été contraint d'annuler des centaines de vols en raison d'un nombre insuffisant de pilotes. (Conor Humphries; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot et Danielle Rouquié)