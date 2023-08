COBLENCE (dpa-AFX) - Le fournisseur de logiciels Compugroup, spécialisé dans les cabinets médicaux et les hôpitaux, a réalisé de meilleures affaires que prévu au deuxième trimestre. Ainsi, le chiffre d'affaires a augmenté de 15 pour cent à 304,2 millions d'euros, comme l'entreprise de Coblence l'a fait savoir jeudi. Par ses propres moyens, sans effets de change et d'acquisition, le résultat a augmenté de 13 pour cent. Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements, corrigé des effets exceptionnels, a augmenté de 36 pour cent à 73,1 millions d'euros, la marge opérationnelle correspondante est passée de 20 à 24 pour cent. Ces valeurs ont été supérieures aux estimations moyennes des analystes. Au final, Compugroup a également gagné 31,1 millions d'euros, soit nettement plus que les 12,1 millions enregistrés un an plus tôt. Le management autour du chef Michael Rauch a confirmé les perspectives financières.