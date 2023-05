Fresenius revoit à la hausse ses perspectives pour 2023 concernant l'unité de médicaments hospitaliers Kabi

Les ventes de Kabi en 2023, corrigées des fluctuations monétaires, devraient augmenter d'un pourcentage "moyen à un chiffre", alors que Fresenius avait précédemment prédit un gain "faible à moyen à un chiffre", a déclaré Fresenius avant un événement pour les investisseurs jeudi.

Fresenius vise désormais une marge bénéficiaire d'exploitation sur les ventes d'environ 14 %, contre environ 13 % précédemment.

Le PDG de Fresenius, Michael Sen, qui a pris ses fonctions en octobre dernier, réduit les coûts et a déclaré que le groupe se concentrerait sur Kabi et l'opérateur d'hôpitaux Helios, tandis que l'activité de dialyse Fresenius Medical Care et la société de développement de projets Vamed seraient traitées comme des investissements financiers.

Kabi et la chaîne d'hôpitaux Helios ont représenté respectivement 19 % et 30 % du chiffre d'affaires du groupe au premier trimestre.

Kabi bénéficie du fait "d'être présent au moment où la demande de plasma augmente et où la demande de nutrition clinique dans les hôpitaux revient aux niveaux d'avant l'affaire COVID", a déclaré M. Sen à Reuters.

"Le fait d'être présent avec des produits innovants est ce qui a stimulé la croissance au premier trimestre et ce qui rend Kabi plus confiant", a-t-il ajouté.

En outre, Kabi a investi massivement dans son activité naissante de biosimilaires, un fabricant de versions moins coûteuses de médicaments biotechnologiques complexes dont le brevet n'est plus protégé, et a commencé à lancer des produits aux États-Unis.

La société a également précisé que la marge bénéficiaire d'exploitation de Kabi atteindrait le haut de sa fourchette cible à moyen terme de 14 % à 17 % d'ici 2026.