Eurazeo : un concert passe sous les 25% des votes

Le concert composé de Michel David-Weill , l'indivision des enfants de Michel David-Weill , Quatre Soeurs LLC, Palmes CPM, Amaury de Solages, Myriam de Solages, CB Eurazeo LLC, Jean-Manuel de Solages, Cynthia Bernheim et Alain et Hervé Guyot a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 16 juin, le seuil de 25% des droits de vote d'Eurazeo et détenir 16,44% du capital et 22,78% des droits de vote.Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre total de droits de vote de la société Eurazeo.Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.