Miguel Patricio occupe le poste de directeur général de The Kraft Heinz Co. Auparavant, il a été directeur général de The Coca-Cola Co. et de Johnson & Johnson, directeur du marketing d'Anheuser-Busch InBev SA, directeur général de Lakeport Brewing Income Fund, vice-président du marketing de Companhia de Bebidas das Amricas - AMBEV, vice-président du marketing d'Ambev SA et directeur du marketing d'Anheuser-Busch InBev SA (qui sont toutes des filiales d'Anheuser-Busch InBev SA), président des opérations nord-américaines de Labatt USA et directeur du marketing de Philip Morris USA, Inc. M. Patricio a obtenu un diplôme de premier cycle de la Fondation Getulio Vargas.

