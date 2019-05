Prada va bannir la fourrure animale à partir de 2020

Cette décision s'inscrit dans un mouvement plus large des griffes de mode qui s'engagent dans des politiques éthiques et durables afin de conquérir une clientèle plus jeune, sensible aux questions environnementales et au bien-être animal.

En septembre, la Fashion Week de Londres a annoncé pour la première fois qu'aucun modèle en fourrure n'y serait présenté, quelques jours seulement après une annonce similaire de Burberry.

Versace, Gucci et Armani ont également renoncé à la vraie fourrure.

"Se concentrer sur des matériaux innovants permettra au groupe d'explorer de nouvelles frontières en matière de design créatif tout en répondant à la demande de produits éthiques", déclare la directrice de la création, Miuccia Prada.

Le stock actuel sera progressivement vendu jusqu'à épuisement.

"Prada a été l'une des sociétés les plus promptes à renoncer à la fourrure après le début d'un dialogue constructif entamé il y a un peu plus d'un an", a commenté Brigit Oele, responsable du programme pour Fur Free Alliance.

Fur Free Alliance regroupe plus de 50 organisations de protection des animaux à travers le monde.

Le mouvement mondial contre la fourrure gagne rapidement du terrain, a estimé Brigit Oele, ajoutant qu'il était très improbable qu'elle redevienne une tendance acceptable.

(Claudia Cristoferi; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)