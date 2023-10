M. Murray S. Kessler est président, directeur général et administrateur de Perrigo Co. Plc et président et directeur de la United States Equestrian Federation, Inc. Il est membre du conseil d'administration de Perrigo Co. Plc, United States Equestrian Federation, Inc. et Perrigo Management Co. Auparavant, M. Kessler a été employé en tant que président de Lorillard Tobacco Co, vice-président d'Altria Group, Inc, président, président et directeur général de UST, Inc, président de U.S. Smokeless Tobacco Manufacturing LP, directeur de Campbell Soup Co et directeur de The Clorox Co. Il a également siégé au conseil d'administration de Reynolds American, Inc, Lorillard LLC et United Way of Greater Greensboro. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à l'université de Villanova et un MBA à la Leonard N Stern School of Business.