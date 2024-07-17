* GEORGES ELHEDERY NOMME AU POSTE DE DIRECTEUR GENERAL DU GROUPE
* GEORGES ELHEDERY NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE
* CONFIRME QUE NOEL QUINN QUITTERA SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL DU GROUPE ET DE DIRECTEUR EXECUTIF DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A PARTIR DU 2 SEPT.
* UNE ANNONCE CONCERNANT LE SUCCESSEUR DE GEORGES EN TANT QUE DIRECTEUR FINANCIER DU GROUPE SERA FAITE EN TEMPS VOULU
* GEORGES ELHEDERY CONTINUERA D'OCCUPER LE POSTE DE DIRECTEUR FINANCIER DU GROUPE
* NOEL TRAVAILLERA EN COLLABORATION AVEC GEORGES POUR ASSURER UNE PASSATION DE RESPONSABILITÉS SANS DIFFICULTÉ ET ORDONNÉE Couverture supplémentaire de l'entreprise :