HSBC : attentes dépassées, prochain départ du DG

Le 30 avril 2024 à 10:12 Partager

HSBC a publié mardi un bénéfice de premier trimestre en baisse de 2%, mais au-dessus des attentes, et annoncé le prochain départ de Noel Quinn, son directeur général.



La plus grande banque d'Europe en termes d'actifs a dégagé un bénéfice imposable de 12,7 milliards de dollars sur la période janvier-mars, alors que les analystes l'attendaient autour de 12,6 milliards.



Le groupe indique que le gain de 4,8 milliards de dollars lié à ses activités bancaires au Canada a été partiellement compensé par des provisions de 1,1 milliard de dollars dues à sa sortie du marché argentin.



Son produit net bancaire a augmenté de 3% à 20,8 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, tandis que ses dépenses opérationnelles se sont accrues de 7% à 8,2 milliards de dollars.



Après avoir bouclé son dernier programme de rachat d'actions pour deux milliards de dollars, HSBC a annoncé son intention de désormais procéder à l'acquisition de nouveaux titres pour un montant total susceptible d'atteindre trois milliards de dollars.



C'est bien mieux que le consensus, qui prévoyait une enveloppe de l'ordre de deux milliards.



Mais la nouvelle principale de la journée est l'annonce du départ programmé de son directeur général Noel Quinn, qui a manifesté son intention de quitter ses fonctions après près de cinq ans à la tête de la banque.



'Durant son mandat, HSBC a généré des bénéfices record et ses taux de rentabilité les plus élevés en plus de dix ans', rappelle l'établissement dans un communiqué.



'Il a également simplifié avec succès la structure de la banque tout recentrant ses activités', conclut-il.



Le conseil d'administration indique avoir d'ores et déjà lancé un processus de recherche de son successeur, à la fois en interne et en externe, période pendant laquelle Noel Quinn poursuivra ses fonctions.



A la Bourse de Londres, l'action HSBC progressait de 2,5% mardi matin après toutes ces annonces.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.