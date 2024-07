(Alliance News) - Le directeur financier de HSBC Holdings PLC, Georges Elhedery, sera nommé directeur général en septembre, a annoncé la banque.

M. Elhedery succédera à Noel Quinn, qui a annoncé son départ à la retraite en avril.

Mark Tucker, président de HSBC, a déclaré dans un communiqué : "Je suis ravi de confirmer que Georges sera le prochain directeur général du groupe HSBC.

"C'est un dirigeant et un banquier exceptionnel qui se passionne pour la banque, nos clients et nos collaborateurs. Il a fait ses preuves dans la conduite du changement, la stimulation de la croissance, la simplification, la maîtrise des coûts et met l'accent sur l'exécution.

"Au cours de sa carrière, il a travaillé en Asie, au Moyen-Orient et en Europe. Depuis qu'il a rejoint le conseil d'administration en tant que directeur financier du groupe au début de 2023 et tout au long du processus de sélection, il a démontré sa perspicacité et sa vision stratégiques, ainsi que ses profondes perspectives internationales.

"Le Conseil d'administration a conclu que Georges était le candidat idéal et nous sommes impatients de travailler avec lui pour mener HSBC vers une nouvelle phase de développement et de croissance.

M. Elhedery a rejoint HSBC en 2005 et a été nommé au conseil d'administration et directeur financier en janvier 2023.

Il a dirigé la région Moyen-Orient, Afrique du Nord et Turquie de la banque en tant que directeur général de juillet 2016 à février 2019.

M. Elhedery a déclaré : "Je suis très honoré de la confiance qui m'a été accordée pour diriger cette grande institution vers l'avenir.

"En collaboration avec notre équipe talentueuse, je suis impatient d'offrir une valeur exceptionnelle à nos clients et à nos investisseurs en réalisant de solides performances sur une trajectoire de croissance durable."

M. Elhedery continuera d'exercer ses fonctions actuelles jusqu'à ce qu'il prenne officiellement ses fonctions de directeur général le 2 septembre, a indiqué la banque.

Il succède à M. Quinn, qui a annoncé son départ inattendu de la banque après cinq années "intenses" à ce poste.

M. Quinn a déclaré que ce fut un "privilège" de diriger la banque, mais que le moment était venu pour lui de prendre sa retraite et de mener une vie plus équilibrée.

"Je n'aurais jamais imaginé, lorsque j'ai commencé il y a 37 ans, que j'aurais l'honneur de devenir directeur général de cette grande banque", a-t-il déclaré.

"Après cinq années intenses, le moment est venu pour moi de trouver un meilleur équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle.

"J'ai l'intention de poursuivre ma carrière au sein d'un portefeuille".

Les actions HSBC ont clôturé en baisse de 0,1 % à 663,20 pence chacune mardi à Londres.

Par John Besley

Press Association : Finance

source : PA

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.