Noel Paul Quinn est Group Chief Executive Officer & Executive Director chez HSBC Holdings Plc. Dans le passé, il a occupé les postes de directeur général chez Forward Trust Group Ltd, de directeur général du groupe et de responsable de la banque commerciale chez HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Ltd, de responsable de la banque commerciale au Royaume-Uni chez HSBC Insurance Services Holdings Ltd et de directeur général chez Eversholt Leasing Ltd.

Principales sociétés HSBC HOLDINGS PLC Directeur Général