Stellantis: Natalie Knight sera la future vice-présidente exécutive et directrice financière

Stellantis annonce que Natalie Knight rejoindra la société en tant que vice-présidente exécutive et directrice financière au plus tard le 10 juillet 2023, en remplacement de Richard Palmer. Natalie Knight est depuis avril 2020 directrice financière d’Ahold Delhaize, spécialiste mondial de la distribution alimentaire basé aux Pays-Bas. Avant de rejoindre ce groupe, Natalie Knight était directrice financière d’Arla Foods au Danemark et a occupé plusieurs postes de direction financière au cours de ses 17 années passées chez Adidas en Allemagne et aux États-Unis. Natalie Knight a également occupé des fonctions de relations avec les investisseurs chez BASF et Bankgesellschaft Berlin. Elle est diplômée de l'Université de l'Arizona, aux États-Unis et de la Freie Universität de Berlin, en Allemagne, ayant également suivi des programmes de leadership exécutif à l'Insead, en France et à l'Université de Saint-Gall, en Suisse.