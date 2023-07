Actuellement, Nelson J. Chai occupe le poste de directeur financier chez Uber Technologies, Inc, de président et directeur général de The Warranty Group, Inc. (portefeuille d'investissements) et président de Virginia Surety Co., Inc. M. Chai siège également au conseil d'administration de Thermo Fisher Scientific, Inc. et du College of Arts & Sciences and Director-School of Arts & Sciences de l'université de Pennsylvanie. Auparavant, il était coprésident de CIT Group, Inc. et président de la région Asie-Pacifique de Bank of America Corp. et directeur financier et vice-président exécutif de Merrill Lynch & Co, Inc. (une filiale de Bank of America Corp.), président et directeur général de The Warranty Group, Inc, directeur financier et vice-président exécutif de NYSE Group, Inc, directeur financier d'Archipelago Holdings, Inc, directeur financier et vice-président exécutif de NYSE Euronext et premier vice-président du développement commercial et contrôleur de Dade Behring Holdings, Inc. M. Chai a obtenu un diplôme de premier cycle à l'université de Pennsylvanie et un MBA à l'université de Harvard.

