Estée Lauder : le titre monte, rumeurs d'intérêt de Peltz

L'action Estée Lauder a ouvert en hausse lundi à la Bourse de New York après que le New York Post a fait état d'un possible intérêt de l'investisseur activiste Nelson Peltz pour le groupe de cosmétiques américain.D'après des informations du tabloïd, le milliardaire envisagerait même une restructuration majeure de la société, qui pourrait passer par un limogeage de son actuel directeur général, Fabrizio Freda, voire une vente pure et simple de la société.Le NYPost souligne qu'il n'a pas pu déterminer si Peltz avait déjà fait l'acquisitions d'actions Estée Lauder, mais note que des sources internes font part de son intention de mobiliser certains actionnaires du groupe.'Un certain nombre d'administrateurs et d'investisseurs institutionnels estiment que le DG s'est égaré', auraient rapporté ces sources. 'Ils s'attachent maintenant à se rapprocher d'investisseurs activistes', ajoute le journal.Le New York Post explique qu'Estée Lauder constitue une cible intéressante pour Peltz du fait de la chute de 17% de son cours de Bourse mercredi dernier, suite à des résultats trimestriels décevants.Le quotidien rappelle que LVMH avait manifesté, avant la crise du Covid, son intérêt pour Estée Lauder à condition que le groupe familial soit vendeur.Vers 10h00, l'action Estée Lauder progressait de près de 2%, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice élargi S&P 500, qui reculait de 0,1% au même moment.