Exclusif - L'investisseur activiste Peltz rencontre les éventuels PDG d'Unilever

La société Unilever, basée à Londres, cherche un successeur au PDG Alan Jope, qui a déclaré le mois dernier qu'il prendrait sa retraite à la fin de 2023.

À l'instar d'autres entreprises de biens de consommation, Unilever a dû faire face à une hausse des coûts de la main-d'œuvre, du fret et des ingrédients. Elle a essayé de préserver ses marges en augmentant les prix qu'elle facture pour ses 400 marques, mais elle les a vues se réduire.

Ses actions ont sous-performé les indices européens de consommation de base et discrétionnaire sous le mandat de Jope, qui a débuté en janvier 2019. Elle a été marquée par un défi juridique lancé par Ben & Jerry's, sa marque la plus vendue, pour bloquer la vente de son activité de crème glacée en Israël, ainsi que par des tentatives ratées d'acheter l'activité de soins de santé grand public de GSK plc.

Le milliardaire Peltz a rencontré ces dernières semaines deux candidats possibles pour remplacer Jope, a indiqué l'une des sources. Aucun des deux candidats n'a déjà dirigé Procter & Gamble Co, le rival d'Unilever où Peltz a déjà occupé un siège au conseil d'administration qu'il a utilisé pour provoquer une révision majeure, a ajouté la source.

Peltz, qui a cofondé la société d'investissement Trian Partners et a rejoint le conseil d'administration d'Unilever en juillet, a également siégé auparavant aux conseils d'administration du fabricant de biscuits Ritz Mondelez International Inc et du fabricant de ketchup Heinz, désormais connu sous le nom de Kraft Heinz Co.

Les activistes tels que Peltz sont connus pour remodeler les cuites des entreprises.

Lorsque Jope a annoncé sa retraite, Peltz a déclaré qu'il était désolé d'apprendre cette décision.

"En tant que membre du conseil d'administration, le PDG de Trian, Nelson Peltz, se réjouit de continuer à travailler en étroite collaboration avec Alan jusqu'à son départ et de faire partie du processus de choix d'un nouveau dirigeant pour l'entreprise", a déclaré sa société dans un communiqué le mois dernier.

Trian a refusé de commenter davantage lorsqu'on l'a interrogé sur les tentatives de Peltz de trouver un nouveau PDG.

DISCUSSIONS EN FLORIDE

Avant même que Jope n'annonce son départ, Peltz a rencontré un ancien PDG de biens de consommation en Floride, selon l'une des sources.

Les sources ne pouvaient pas être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

Au cours du mois dernier, Peltz et son équipe ont également approché un autre ancien PDG de biens de consommation au sujet du poste Unilever, a déclaré la source.

Une porte-parole d'Unilever a refusé de commenter.

Unilever, qui a engagé une société de recherche pour trouver le successeur de Jope, évalue également des candidats dans ses propres rangs, ont dit les sources. Fabian Garcia, le président de la division des soins personnels d'Unilever, est un candidat interne de premier plan, ont déclaré quatre sources familières avec la question.

Garcia, qui a été le PDG de la société américaine de cosmétiques Revlon jusqu'en 2018, a précédemment dirigé la division Amérique du Nord d'Unilever, qui a vu ses ventes augmenter.

Le directeur financier Graeme Pitkethly et Hanneke Faber, présidente du groupe nutrition d'Unilever, sont également des prétendants, a dit l'une des sources. Aucun des candidats potentiels n'a pu être joint pour un commentaire.

Garcia pourrait également être un candidat pour diriger le rival d'Unilever, Reckitt Benckiser Group plc, a dit la source.

En mai, Trian a déclaré qu'il travaillerait avec la direction et le conseil d'administration d'Unilever "pour aider à conduire la stratégie, les opérations, la durabilité et la valeur actionnariale d'Unilever au profit de toutes les parties prenantes".

Certains investisseurs ont critiqué la société pour avoir fait passer les profits avant des objectifs plus durables.

Mme Peltz soutient la stratégie de durabilité d'Unilever, y compris un plan visant à décarboniser les unités commerciales de la société, a déclaré Unilever.