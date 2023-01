L'investisseur Fundsmith accuse Unilever de "faire preuve de vertu" et de donner la priorité à Mme Peltz.

Smith - dont le véhicule Fundsmith est le 15ème plus grand actionnaire d'Unilever, selon Refinitiv - a également déclaré dans sa lettre annuelle aux investisseurs que le fabricant de la mayonnaise Hellmann's et du savon Dove avait pendant des années ignoré les conseils de son fonds sur la nécessité d'améliorer les performances.

Pourtant, la société avait récemment ajouté l'investisseur activiste Nelson Peltz à son conseil d'administration.

Peltz, qui a cofondé la société d'investissement Trian Partners, est connu pour remodeler les C-suites des entreprises et a déjà siégé aux conseils d'administration du fabricant de biscuits Ritz Mondelez International Inc et du fabricant de ketchup Heinz, maintenant connu sous le nom de Kraft Heinz Co.

"D'après notre expérience, nous avons tendance à être ignorés, alors qu'un activiste qui détient des actions depuis moins de mois que nous depuis des années est invité aux réunions du conseil d'administration", écrit M. Smith.

"Je ne sais pas combien de temps Trian a détenu sa participation avant que M. Peltz ne soit invité à rejoindre le conseil d'administration, ni quelle était la taille de cette participation, mais je suppose qu'ils l'ont détenue pendant bien moins de mois que nous ne l'avons détenue en termes d'années."

Pourtant, M. Smith a déclaré qu'il n'avait "aucune objection à la participation de M. Peltz" et qu'il ne voulait pas de siège au conseil d'administration.

Trian n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'année dernière, M. Smith a passé un savon à Unilever pour son offre ratée de 50 milliards de livres (61 milliards de dollars) sur les actifs de santé grand public de GSK et a exhorté la direction à se concentrer sur l'amélioration des performances.

Il a également attaqué le marketing d'Unilever axé sur les objectifs, déclarant que l'entreprise avait "clairement perdu la tête" en se sentant "obligée de définir l'objectif de la mayonnaise Hellmann's".

Mardi, Smith a réitéré que "nous ne savons pas à quel point (Hellmann's) se serait développé sans le "but" (de la vertu)", ajoutant que "peut-être Hellmann's se développerait aussi vite ou même plus vite sans son "but"". Les mots "virtue signalling" ont été barrés dans la lettre de Smith.

Unilever, qui n'a pas fait de commentaire, déclare sur son site Web que ses 400 marques, de la crème glacée Magnum au shampooing Sunsilk, "sont en mission mondiale pour faire le bien". Beaucoup soutiennent des causes sociales ou environnementales, comme le recyclage des plastiques dans le cas de Hellmann's.

Smith a également accusé Unilever de manquer de transparence sur les petites acquisitions.

"Ne devrions-nous pas avoir une idée de la performance d'Unilever et de sa direction avant qu'ils ne soient autorisés à faire d'autres acquisitions ? Le faible rendement du capital d'Unilever pourrait être un indice."

(1 $ = 0,8217 livre)