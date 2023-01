L'investisseur Peltz, médecin d'entreprise, pousse Disney à prendre la pilule amère

Mais en 2023, Iger, qui est sorti de sa retraite en novembre pour diriger à nouveau le géant des médias après une baisse de 66 % de son bénéfice trimestriel, ne veut pas de Peltz comme administrateur de Disney. Pourtant, le gestionnaire de fonds a des arguments convaincants pour pousser au changement, le cours de l'action Disney ayant baissé de 36 % au cours des 52 dernières semaines.

Des semaines de discussions l'année dernière se sont terminées par le refus de Disney de la demande de Peltz pour un siège au conseil d'administration, laissant les parties embourbées dans ce qui, selon les banquiers et les avocats, pourrait devenir l'une des courses aux procurations les plus coûteuses et les plus explosives de l'histoire récente.

Le PDG de longue date de Disney, Iger, est revenu à la fin de l'année dernière pour aider à endiguer les pertes du tout jeune service de streaming Disney+. Il y a trois ans, Iger avait invité Peltz à parler de sa philosophie au conseil d'administration de Disney, a déclaré la société de Peltz, Trian Fund Management, et une source proche de Disney l'a confirmé. À cette époque, Trian ne possédait pas d'actions Disney.

Puis, l'année dernière, Trian a accumulé une participation de 0,5 % dans Disney et Peltz a voulu avoir une voix et un vote plus importants après avoir critiqué les dépenses en capital, les acquisitions passées et un plan de succession bâclé.

Lorsqu'il a demandé un siège au conseil d'administration, Disney a refusé et a proposé à la place un "accord de partage d'informations". Cela permettrait à Peltz de parler avec l'équipe de direction et le conseil d'administration, mais sans avoir le droit de vote en tant qu'administrateur.

Iger et les autres directeurs conviennent que Disney doit réduire ses coûts, et de nombreuses réductions ont déjà été annoncées. Ils disent vouloir poursuivre le dialogue avec Peltz mais ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu'il n'a pas fait de suggestions concrètes pour résoudre les problèmes qu'il a identifiés, ont déclaré des personnes familières avec la réflexion de la société.

L'analyste des médias Michael Nathanson s'est dit d'accord avec Peltz et a écrit dans une note que "de nombreuses blessures de Disney sont auto-infligées", mais a exprimé sa confiance dans la capacité d'Iger à "prendre les décisions difficiles" nécessaires pour améliorer la rentabilité à long terme de Disney.

Peltz et ses collègues négocient la plupart du temps les changements à l'abri des projecteurs et ont été invités par 15 entreprises, dont Unilever Plc et Invesco Ltd, à rejoindre le conseil d'administration. Peltz lui-même a siégé à 11 conseils d'administration. Dans trois d'entre eux - Procter & Gamble, H.J. Heinz et DuPont de Nemours - Trian a mené des batailles dans les salles de conseil qui ont abouti à un vote où tous les investisseurs ont eu leur mot à dire sur la présence de Trian.

Alors que ces trois sociétés ont travaillé dur pour écarter Trian, leurs PDG ont par la suite loué les efforts de collaboration et les idées de la société. La médecine de Peltz a surtout fonctionné puisque Trian a déclaré que les entreprises où il siégeait au conseil d'administration ont surperformé l'indice boursier plus large S&P 500 de 9 % pendant son mandat.

Pour Disney, cependant, Peltz peut être un activiste particulièrement aggravant, arrivant peu après que le fondateur milliardaire de Third Point, Daniel Loeb, se soit à nouveau manifesté l'année dernière. Disney et Loeb ont engagé des conversations et les deux parties ont rapidement convenu d'ajouter Carolyn Everson, cadre des médias, au conseil d'administration de Disney.

PLUS RAPIDE PLUS RAPIDE

Bien souvent, les investisseurs activistes poussent les sociétés à effectuer des changements que l'entreprise envisage peut-être déjà. Mais ils veulent que la direction agisse plus rapidement et plus largement.

En effet, Peltz fait peut-être le pari que le livre de jeu qu'il a utilisé chez P&G fonctionnera aussi chez Disney. Cela inclut la mise à jour de marques vieillissantes, la simplification de la bureaucratie et l'apport de classeurs d'informations et de données pour trouver de nouvelles façons de faire les choses.

Avec l'effondrement de l'action de Disney, les investisseurs sont mécontents et pourraient être prêts à soutenir Peltz lors d'un vote, ont déclaré jeudi des investisseurs et des conseillers qui ne sont pas autorisés à s'exprimer publiquement.

Des sociétés telles que T.Rowe Price, Legal & General Investment Management, Nuveen et Dimensional Fund Advisors sont investies dans Disney et sont également investies dans P&G où elles ont vu les actions grimper avec Peltz au conseil d'administration.

Dans sa bataille actuelle, Peltz pourrait être aidé par les nouvelles réglementations américaines qui permettent aux investisseurs de voir tous les candidats au poste d'administrateur sur une carte de procuration dite universelle. Les banquiers et les avocats affirment que ce processus peut permettre aux activistes comme Peltz de remporter plus facilement au moins un siège au conseil d'administration lors d'une élection. En effet, les investisseurs peuvent désormais faire leur choix au lieu de sélectionner soit tous les choix de l'activiste, soit ceux de l'entreprise.

"Même si Disney a publiquement repoussé le programme de Peltz, cette bataille de procuration est susceptible de provoquer d'autres vagues", a déclaré Paul Verna, analyste principal chez Insider Intelligence. "Dans le climat actuel, avec l'action de Disney qui sous-performe le marché et une série de conditions économiques et de dynamiques commerciales défavorables, Peltz pourrait avoir plus de poids pour forcer la main de Disney."