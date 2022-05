Peltz, investisseur de Wendy's, envisage de reprendre la chaîne de hamburgers

Les actions de Wendy's ont augmenté d'environ 14% dans les échanges prolongés après que Trian Fund Management, la firme de Peltz, a déclaré qu'elle allait explorer une transaction seule ou avec d'autres qui pourrait inclure une acquisition, un regroupement d'entreprises ou une autre transaction.

La firme possède 11,82 % des actions de Wendy's, tandis que Peltz en possède 4,86 % et que Peter May, le président de Trian, en possède 2,7 %, selon les données de Refinitiv.

Depuis janvier, le cours de l'action Wendy's a chuté de 32 % pour clôturer à 16,27 $ mardi.

Wendy's a déclaré dans un communiqué que son conseil "examinera attentivement toute proposition soumise par Trian Partners" et qu'il s'engage à agir dans le meilleur intérêt de l'entreprise et de ses actionnaires.

M. Peltz préside actuellement le conseil d'administration de Wendy's, tandis que M. May, également partenaire fondateur de Trian, est vice-président non exécutif et que Matthew Peltz, fils de Nelson et collègue chez Trian, est membre du conseil.

La société, actuellement évaluée à 3,6 milliards de dollars, a une longue histoire avec Peltz et Trian après que la firme, l'un des investisseurs activistes les plus respectés du secteur, ait investi pour la première fois dans Wendy's en 2005 et ait commencé à faire pression pour des changements fin 2008.

Triarc Companies, une société affiliée de Trian et la société mère du groupe de restaurants Arby's, a fusionné avec Wendy's en 2008. La fusion a duré moins de trois ans et Arby's a été vendue à Roark Capital Group en 2011.

Trian a déclaré qu'il a aidé à pousser pour un redressement opérationnel axé sur l'amélioration et la croissance de la marque Wendy's.

Mardi, Trian a déclaré avoir engagé des conseillers financiers et juridiques et avoir informé le conseil d'administration de ses plans. Une porte-parole de la société a refusé de faire des commentaires au-delà du dépôt.

La chaîne de hamburgers a manqué les attentes du marché pour ses résultats trimestriels en mai, car de violentes tempêtes et des températures glaciales à travers les États-Unis ont affecté la fréquentation des magasins et ont refroidi la demande pour ses produits de petit-déjeuner.

Les acheteurs stratégiques et financiers ont déclaré qu'ils voyaient beaucoup d'opportunités pour des rapprochements à un moment où le marché au sens large oscille près du territoire baissier, les craintes d'inflation et de hausse des taux d'intérêt ayant fait chuter les actions de nombreuses sociétés.