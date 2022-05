Peltz, l'investisseur de Wendy's, envisage de reprendre la chaîne de burgers

Le principal actionnaire de Wendy's Co, Nelson Peltz , envisage une offre publique d'achat potentielle pour la chaîne de hamburgers, selon un document réglementaire déposé mardi, près de deux décennies après que le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire ait investi pour la première fois dans la société.

Les actions de Wendy's ont augmenté d'environ 14% dans des échanges prolongés après que Peltz, qui est le président de la société, a révélé dans le dépôt que sa société, Trian Fund Management, a augmenté la participation à 19,24% contre 18,41% le 16 août 2019.

Le fonds a l'intention d'explorer la possibilité d'un accord seul ou avec d'autres parties intéressées et il peut inclure un rachat ou une fusion avec une autre entreprise, entre autres options, selon le dépôt.

"Conformément à ses obligations fiduciaires, le conseil d'administration examinera attentivement toute proposition soumise par Trian Partners", a déclaré Wendy's.

La chaîne de hamburgers a une capitalisation boursière de 3,49 milliards de dollars et a manqué les attentes du marché pour ses résultats trimestriels en mai, car de violentes tempêtes et des températures glaciales à travers les États-Unis ont affecté la fréquentation des magasins et ont refroidi la demande pour ses produits de petit-déjeuner. (Reportage d'Ananya Mariam Rajesh à Bengaluru ; Montage d'Arun Koyyur)