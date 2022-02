L’Oréal a levé le voile mercredi soir sur ses résultats au titre de l’exercice 2021. Le géant des cosmétiques a publié un résultat net (part du groupe) de 4,6 milliards d’euros, en croissance de 29 %. De son côté, le résultat d’exploitation augmente de 18,3 % à 6,16 milliards, et ressort à 19,1 % du chiffre d’affaires, en progression de 50 points de base. Quant au chiffre d'affaires, il a atteint 32,29 milliards d'euros l’an dernier, soit une hausse de 15,3 % à données publiées et de 16,1 % en comparable." 2021 est une année historique pour L'Oréal ", s'est réjoui Nicolas Hieronimus , Directeur Général de L'Oréal, " le groupe a réalisé une croissance record de 16,1 % , deux fois la croissance du marché mondial de la beauté. "" Sur deux ans, le groupe réalise une croissance de 11,3 % en comparable, une surperformance spectaculaire dans un marché pratiquement revenu à son niveau de 2019 ", a ajouté le dirigeant.Compte tenu de ses performances, L'Oréal proposera le versement d'un dividende de 4,80 euros, en augmentation de 20%, par rapport au dividende versé en 2021.En guise de perspectives, Nicolas Hieronimus a indiqué que " dans un contexte global toujours volatil en ce début d'année, nous sommes confiants dans notre capacité à surperformer le marché en 2022 et à réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats. "