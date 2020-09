Nicolas Namias Age : 43 Pays de résidence : Non renseigné Principales sociétés : Natixis S.A. Biographie : Currently, Nicolas Namias holds the position of Chief Financial & Strategy Officer at BPCE SA and Ch » Lire la suite Coface : Nicolas Namias, président du conseil d'administration 0 09/09/2020 | 18:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



Il succède à François Riahi qui quitte le conseil d'administration à la suite de son départ de Natixis.



' Avec Xavier Durand et les équipes de Coface, nous allons poursuivre avec détermination la mise en oeuvre du plan Build to Lead dont la pertinence et les axes stratégiques démontrent toute leur force dans l'environnement actuel qui est marqué par les conséquences de la crise sanitaire ' a déclaré pour sa part



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés. Le conseil d'administration de Coface s'est réuni ce jour et a nommé Nicolas Namias , directeur général de Natixis, en qualité de président du conseil d'administration.Il succède à François Riahi qui quitte le conseil d'administration à la suite de son départ de Natixis.' Avec Xavier Durand et les équipes de Coface, nous allons poursuivre avec détermination la mise en oeuvre du plan Build to Lead dont la pertinence et les axes stratégiques démontrent toute leur force dans l'environnement actuel qui est marqué par les conséquences de la crise sanitaire ' a déclaré pour sa part Nicolas Namias Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv COFACE S.A. 8.48% 7.29 -38.74% 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités sur Nicolas Namias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Suiv.