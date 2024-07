Pendant plus de quatre mois, les émissaires américains ont adressé des avertissements de plus en plus virulents à la banque autrichienne Raiffeisen Bank International pour qu'elle renonce à une opération qui, selon eux, avait des liens avec l'un des oligarques les plus puissants de Russie. En mai, Washington a perdu patience.

Dans un ultimatum écrit adressé le 8 mai à la banque, à son superviseur, la Banque centrale européenne, et au gouvernement autrichien, Washington a menacé de restreindre l'accès de Raiffeisen au dollar, selon une personne qui a vu la lettre, ce qui pourrait signer l'arrêt de mort du plus grand prêteur occidental en Russie.

Quelques heures plus tard, Raiffeisen a annulé l'accord annoncé en décembre, mais le mal était fait : en poussant Washington à bout, les graines de la méfiance ont été semées, a déclaré une personne au fait de la pensée américaine.

Aujourd'hui, près de deux mois plus tard, la pression exercée sur la banque pour qu'elle relâche ses liens avec la Russie s'intensifie, tant de la part de Washington que de la BCE, ont déclaré trois personnes au fait du processus.

Raiffeisen et l'Autriche sont en première ligne de la campagne mondiale menée par les États-Unis pour isoler la Russie en renforçant les sanctions bancaires et en limitant l'accès aux produits occidentaux, plus de deux ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Reuters s'est entretenu avec plus d'une douzaine de personnes, dont des hauts fonctionnaires impliqués dans les discussions avec les Etats-Unis, l'Autriche et les régulateurs européens, ainsi que des sources ayant une connaissance directe de la stratégie de la banque.

Les entretiens montrent que la banque reste soumise à une pression internationale immédiate pour se retirer de la Russie, même si elle a mis fin à son accord d'achat d'une participation dans l'entreprise de construction autrichienne Strabag, dont le Trésor américain a déclaré en mai qu'elle appartenait à l'homme d'affaires russe Oleg Deripaska, frappé de sanctions.

Oleg Deripaska a déclaré à Reuters que la réaction des États-Unis à l'accord était une "foutaise" et un porte-parole de l'homme d'affaires a réaffirmé que "Deripaska n'avait aucun intérêt dans Strabag à l'heure actuelle".

Les entretiens montrent également que Raiffeisen n'a pas tenu compte des avertissements formulés il y a plus d'un an par les régulateurs européens, selon lesquels elle jouait un jeu à haut risque avec Washington au sujet de ses activités en Russie.

La menace de Washington de pénaliser Raiffeisen n'a pas été retirée et la banque continue de faire l'objet d'une surveillance étroite, de même que ses relations avec la Russie et toute violation potentielle des sanctions, ont déclaré deux des personnes ayant connaissance du processus.

Si Raiffeisen était prête à conclure un accord que Washington a lié à Deripaska, qui est accusé par les États-Unis de faire partie d'une campagne soutenue par le Kremlin pour s'immiscer dans l'élection présidentielle de 2016, elle pourrait prendre d'autres risques, a déclaré la personne au fait de la réflexion américaine.

Un porte-parole de Raiffeisen a déclaré que les échanges avec le Trésor américain concernant la Russie étaient "généralement amicaux" et que la société réduisait continuellement son exposition dans le pays.

Le Trésor américain s'est refusé à tout commentaire.

Washington a le pouvoir d'infliger des amendes aux banques qui ne respectent pas les sanctions, ou de leur interdire l'accès au dollar. La banque française BNP Paribas s'est ainsi vu infliger une amende de 9 milliards de dollars en 2014 pour avoir enfreint les sanctions américaines contre le Soudan, l'Iran et Cuba.

"Raiffeisen et l'Autriche jouent avec le feu", a déclaré Nina Tomaselli, une législatrice autrichienne des Verts, qui font partie de la coalition au pouvoir dans le pays. "Que cela nous plaise ou non, l'Amérique a pris le dessus.

VOLER À L'AVEUGLETTE

Alors que de nombreux gouvernements occidentaux ont évité la Russie, certains hommes politiques autrichiens ont hésité à rompre les liens avec un pays encore remercié d'avoir permis la réhabilitation de l'Autriche en 1955, après la Seconde Guerre mondiale. En retour, l'Autriche s'est engagée à rester neutre.

L'Autriche dépend encore largement du gaz russe, tandis que Vienne a servi de plaque tournante pour l'argent de la Russie et de ses anciens voisins soviétiques, grâce à un réseau financier construit après la chute du communisme.

Mais les autorités de surveillance européennes de Raiffeisen veulent une action immédiate. Des représentants de la BCE ont assisté à une réunion du conseil de surveillance de la banque en juin pour exhorter le prêteur à agir rapidement et le régulateur a exigé qu'il présente dans les semaines à venir les mesures qu'il compte prendre, a déclaré l'une des personnes ayant connaissance du processus.

Un haut responsable d'une autorité de régulation internationale a déclaré que l'accord avorté avec Strabag avait exacerbé les relations avec les autorités de surveillance de la BCE et que ces dernières considéraient Raiffeisen comme malhonnête. Une deuxième personne a déclaré que les régulateurs craignaient également de "voler à l'aveuglette", car ils en savaient trop peu sur les activités de Raiffeisen en Russie.

Raiffeisen a déclaré que la banque avait réduit le volume de ses prêts et de ses paiements en Russie et qu'elle prenait des mesures pour réduire ses dépôts, qui s'élèvent à 14 milliards d'euros (15 milliards de dollars) dans ce pays.

La BCE s'est refusée à tout commentaire.

Avec ses vastes participations industrielles, plus de 18 millions de clients de Vienne à Moscou et 44 000 employés, Raiffeisen est un pilier financier pour l'Autriche et une grande partie de l'Europe de l'Est.

Depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, la Russie est devenue une source de revenus encore plus importante pour la banque - elle a représenté environ la moitié des bénéfices du groupe au cours des trois premiers mois de cette année - en raison de l'augmentation des commissions sur les paiements à l'étranger.

Néanmoins, la menace du Trésor américain de couper l'herbe sous le pied de Raiffeisen continue de résonner profondément au sein de sa direction, a déclaré une personne au fait des réflexions de la banque, ajoutant qu'une telle mesure serait "fatale", en partie parce que les grandes entreprises qui l'utilisent pour les paiements internationaux la quitteraient.

Les autorités américaines sont conscientes des retombées sismiques qu'une telle mesure aurait sur Raiffeisen, ainsi que du risque de contagion à l'ensemble du système financier, et elles agissent avec prudence, a déclaré l'une des personnes au fait de la réflexion américaine.

SE PRÉPARER AU PIRE

C'est pourquoi Washington préférerait que les régulateurs européens obligent la banque à relâcher ses liens avec la Russie, ont déclaré les deux personnes ayant une connaissance directe du processus.

Mais les efforts de l'Europe pour contrôler Raiffeisen dans le cadre des mesures visant à étouffer l'économie russe à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou n'ont pas été couronnés de succès.

Au cours des premiers mois de 2023, la BCE et les régulateurs européens du Conseil de résolution unique, une autorité chargée de liquider les banques en difficulté, ont discuté de différents scénarios au cas où Raiffeisen rencontrerait des difficultés, ont déclaré deux personnes ayant connaissance de ces discussions.

Ces discussions, qui n'ont pas été rapportées précédemment, ont donné lieu à une conversation entre les fonctionnaires et Raiffeisen sur la préparation d'un plan pour faire face à une crise existentielle qui pourrait être déclenchée par une sanction américaine.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC), chargé de l'application des sanctions du Trésor américain, a ouvert une enquête sur les activités russes de Raiffeisen au début de l'année 2023.

L'une de ces sources a déclaré que les régulateurs avaient examiné un éventuel démantèlement de la banque, mais que lors des discussions avec Raiffeisen, celle-ci s'était montrée réticente à préparer un plan pour une liquidation contenue en cas d'urgence - et avait obtenu le soutien des responsables autrichiens qui craignaient qu'une telle discussion ne déclenche une panique en cas de fuite.

Les discussions ont été abandonnées en mars 2023, lorsque deux banques américaines et le Crédit suisse se sont effondrés, détournant l'attention des régulateurs.

Raiffeisen a déclaré avoir mis fin à l'accord avec Strabag lorsque les conditions réglementaires n'ont pas été remplies, qu'aucun argent n'a changé de mains et qu'elle ne considère pas que son accès au système financier américain est menacé.

Le Conseil de résolution unique et le ministère autrichien des finances ont refusé de commenter les discussions relatives à l'échéance de 2023.

À LA RECHERCHE DE FAILLES

Si les pays de l'Union européenne élaborent ensemble des sanctions communes à l'encontre de la Russie, c'est aux pays qu'il revient de les faire appliquer. En Autriche, plusieurs ministères et autorités sont chargés du suivi et de l'application des sanctions.

Des fonctionnaires autrichiens de différents services gouvernementaux ont déconseillé à Raiffeisen de conclure l'accord avec Strabag, mais l'entreprise a tout de même continué à le faire, ont déclaré trois personnes au courant de l'affaire.

Il est difficile en Autriche de s'adresser à Raiffeisen, qui fait partie d'un groupe puissant ancré dans l'agriculture alpine et qui dispose d'un grand pouvoir politique, a déclaré un fonctionnaire.

La banque centrale autrichienne, qui a le pouvoir de geler les actifs, a déclaré qu'il appartenait aux banques elles-mêmes de s'assurer que les transactions n'enfreignaient pas les sanctions.

"Nous disposons d'une législation abondante, mais son application est extrêmement faible. Si les pays ont un intérêt économique, celui-ci prévaut souvent", a déclaré Sophia in 't Veld, une législatrice de l'Union européenne qui a contribué à l'adoption des règles relatives aux sanctions.

La Russie a clairement indiqué qu'elle souhaitait que les banques occidentales telles que Raiffeisen restent dans le pays, ce qui pourrait compliquer la tâche de ces dernières lorsqu'il s'agira d'obtenir l'autorisation de quitter le pays et d'en retirer leur argent.

La banque italienne UniCredit, également présente en Russie, bien qu'à plus petite échelle que Raiffeisen, a attaqué la BCE sur le plan juridique, car la banque centrale a fait pression pour qu'elle quitte la Russie.

Selon l'une des sources, Raiffeisen dispose d'environ 5 milliards d'euros de capitaux bloqués en Russie, et l'accord conclu avec Strabag visait à libérer 1,5 milliard de dollars de ces capitaux.

La banque a déclaré à plusieurs reprises qu'elle avait l'intention de quitter la Russie, mais elle n'est pas en mesure de dire quand cela pourrait se produire.

"Au lieu de se retirer de Russie, Raiffeisen a passé plus de deux ans à chercher des failles et des lacunes pour sortir son argent", a déclaré le législateur autrichien Tomaselli. (1 dollar = 0,9295 euro)