Olivier Roussat est membre du conseil d'administration de Tlvision Franaise 1 SA, Bouygues Immobilier SA et Bouygues Construction SA et directeur général de Bouygues SA. Dans le passé, il a été directeur général d'International Business Machines Corp, président de Colas SA et président de Bouygues Telecom SA. Olivier Roussat a obtenu un diplôme de premier cycle à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon.

Principales sociétés BOUYGUES SA Chief Executive Officer