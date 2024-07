Olof Persson est un homme d'affaires qui a été à la tête de 6 entreprises différentes et qui occupe actuellement le poste de président de New Wave Group AB et de président de Staples Solutions BV. M. Persson est également membre de la Table ronde européenne des industriels et siège au conseil d'administration de 5 autres sociétés. Auparavant, Olof Persson a été président et directeur général de Volvo AB et président et directeur général de Volvo Construction Equipment NV (une filiale de Volvo AB), président de Volvo Aero Corp. et président de la Chambre de commerce germano-suédoise.