Le yacht de l'oligarche russe Deripaska arrive dans les eaux turques

ISTANBUL, 16 avril (Reuters) - Un yacht lié au magnat russe de l'aluminium Oleg Deripaska est arrivé dans une baie située près du port naturel de Gocek, dans le sud-ouest de la Turquie, emboîtant le pas à un nombre croissant de milliardaires russes qui gagnent les eaux turques pour échapper aux sanctions occidentales infligées à cause de l'invasion russe de l'Ukraine.

Deripaska, fondateur du géant russe de l'aluminium Rusal , fait l'objet de sanctions de la part des Etats-Unis, de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Il a auparavant appelé à la paix.

Selon un témoignage de Reuters, le yacht "Clio" de 73 mètres, battant pavillon des Iles Caïmans, a été aperçu samedi dans une baie près du mouillage de Gocek, mais qu'il n'a pas encore rejoint.

Deux autres yachts associés au milliardaire russe Roman Abramovich, qui a fait une apparition inattendue ce mois-ci aux discussions de paix entre l'Ukraine et la Russie à Istambul, ont déjà jeté l'ancre dans des ports turcs.

La Turquie, très dépendante des importations d'énergie russes et du tourisme en provenance de Russie, est devenue un havre pour les Russes visés par des sanctions, et nombre d'entre eux ont investi dans des biens immobiliers turcs. (Yoruk Isik et Tuvan Gumrukcu, Gilles Guillaume pour la version française)