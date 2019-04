Olivier Brandicourt Date de naissance : 13/02/1956 Pays de résidence : Non renseigné Biographie : Olivier Brandicourt est né le 13 février 1956 à Casablanca. C’est un médecin et un dirigeant d'entre... » Lire la suite SANOFI débute bien l'année 0 26/04/2019 | 16:33 Envoyer par e-mail :

"Nous avons poursuivi nos efforts sur nos principaux lancements en Médecine de Spécialités, notamment Dupixent dont le démarrage dans la dermatite atopique et l'asthme est impressionnant", s'est félicité



Par ailleurs, l'activité Vaccins a progressé de 20,1%, reflétant la reprise et la croissance de Pentaxim en Chine et la performance de Menactra dans les marchés émergents.



Des performances, qui ont permis de compenser le repli dans l'entité globale Médecine Générale, qui a reculé de 17%, affectée par une baisse des ventes du diabète de -6,7%. Médecine Générale a également été pénalisé par la cession de l'activité Génériques en Europe.



Quant à l'activité Santé Grand Public, elle a progressé légèrement de 0,6%, la croissance des marchés émergents ayant compensé la baisse des ventes dans les marchés matures et la cession de marques non stratégiques.



"Grâce à notre performance au premier trimestre, nous sommes confiants en nos perspectives de croissance sur le reste de l'année, malgré les défis posés par les mutations de notre industrie", a ajouté



Dans ce contexte, Sanofi a confirmé ses objectifs et continue d'anticiper une évolution du bénéfice par action des activités en 2019 comprise entre 3% et 5% à taux de change constants, sauf événements majeurs défavorables imprévus.









