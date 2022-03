Le Conseil d’administration de Capgemini propose, à l’occasion de l’Assemblée générale 2022, le renouvellement du mandat d’administrateur de Paul Hermelin, Xavier Musca et Frédéric Oudéa et les nominations de Maria Ferraro et Olivier Roussat en qualité de membres du Conseil d’administration pour une durée de quatre ans. Ces propositions répondent à l’ambition du groupe de poursuivre l'internationalisation de sa composition, d'approfondir son expertise sectorielle et d'enrichir la diversité de ses profils.A la suite d'une phase de transmission managériale réussie, le Conseil d'administration propose de maintenir à l'issue de la prochaine Assemblée générale une gouvernance dissociant les fonctions de Président et de Directeur général et de reconduire Paul Hermelin en qualité de Président du Conseil non exécutif, sous réserve du renouvellement de son mandat d'administrateur par l'Assemblée générale. Le renouvellement de Paul Hermelin permettrait au Conseil de continuer de bénéficier de son expérience, de son expertise et de sa connaissance approfondie du Groupe.Le Conseil d'Administration proposera par ailleurs, lors du Conseil qui se réunira à l'issue de l'Assemblée Générale, de reconduire M. Oudéa en tant qu'Administrateur Référent, sous réserve du renouvellement de son mandat d'administrateur par l'Assemblée Générale.Maria Ferraro, de nationalité canadienne, a acquis au cours de sa carrière une expertise en matière financière et une solide expérience dans le secteur de l'industrie, de la technologie et de l'énergie au sein d'un groupe de dimension mondiale au cœur du développement de l'Industrie Intelligente. Elle apporterait également au Conseil ses compétences en matière d'inclusion et de diversité ainsi que sa connaissance des marchés européens et asiatiques. Olivier Roussat , de nationalité française, est dirigeant d'un acteur mondial du BTP, de l'énergie et des infrastructures de transport, leader dans les médias en France et acteur majeur des télécoms en France. Il apportera en particulier son expérience dans le secteur des télécommunications et des médias ainsi que son expertise en matière de transformation numérique et technologique.Le Conseil d'administration considère Maria Ferraro et Olivier Roussat comme indépendants au regard des critères du Code Afep-Medef auquel la société se réfère.Dans l'hypothèse de l'approbation de ces résolutions par l'Assemblée générale du 19 mai 2022, la composition du Conseil d'administration passerait ainsi à 15 administrateurs, dont deux administrateurs représentant les salariés et un administrateur représentant les salariés actionnaires. Il comptera parmi ses membres 83 % d'administrateurs d'indépendants, 40 % d'administrateurs ayant des profils internationaux et 42 % de femmes.