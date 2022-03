Capgemini souhaite maintenir une gouvernance dissociée et reconduire Paul Hermelin

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services numériques Capgemini a annoncé jeudi qu'il proposerait lors de sa prochaine assemblée générale, prévue le 19 mai, de maintenir une gouvernance dissociant les fonctions de président et de directeur général et de reconduire Paul Hermelin en qualité de président du conseil non exécutif.

Outre le renouvellement du mandat d'administrateur de Paul Hermelin, Xavier Musca et Frédéric Oudéa, le conseil d'administration proposera la nomination de Maria Ferraro et d'Olivier Roussat en qualité de membres du conseil d'administration pour une durée de quatre ans, a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Ces propositions répondent à l'ambition du groupe de poursuivre l'internationalisation de sa composition, d'approfondir son expertise sectorielle et d'enrichir la diversité de ses profils", a ajouté Capgemini.

Olivier Roussat "est dirigeant d'un acteur mondial du BTP, de l'énergie et des infrastructures de transport, leader dans les médias en France et acteur majeur des télécoms en France", tandis que "Maria Ferraro, de nationalité canadienne, a acquis au cours de sa carrière une expertise en matière financière et une solide expérience dans le secteur de l'industrie, de la technologie et de l'énergie", a précisé la société.

