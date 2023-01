Icade confirme sa dynamique commerciale et renforce son passif

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Icade a confirmé mercredi la bonne dynamique commerciale enregistrée en 2022 avec des ventes actées et des réservations en hausse de respectivement 31% et 10% en valeur. La fin de l'année a été marquée pour le groupe par deux nouvelles transactions, a précisé la foncière dirigée par Olivier Wigniolle.

Icade a signé une promesse pour la vente de l'immeuble de bureaux Eko Active à Marseille pour 48 millions d'euros, portant à près de 150 millions d'euros le volume de cessions engagé pour 2023. Le groupe a également finalisé la commercialisation du projet mixte Michigan Garden, dans le 13e arrondissement de Paris, pour un total de 108 millions d'euros.

Dans un communiqué distinct, Icade a annoncé le renforcement de son passif avec plus de 700 millions d'euros de lignes bancaires négociées ou renégociées avec ses partenaires bancaires.

Le groupe a précisé que ces financements bancaires lui avaient permis d'anticiper les prochaines échéances de 2024, de renforcer ses liquidités et d'augmenter la part de ses financements durables.

La foncière a ainsi notamment procédé au refinancement par anticipation de 200 millions d'euros, soit la majorité de ses échéances 2024. La maturité de ces crédits bancaires a été décalée, pour la plupart, de 2024 à 2029, "en contrepartie d'une hausse de marge très limitée", a-t-elle précisé.

"En rallongeant la maturité de la dette et en renforçant la liquidité du groupe, ces opérations, combinées à une politique de couverture robuste et une sélectivité accrue dans sa politique d'investissement, s'inscrivent dans la poursuite de la gestion active et de l'optimisation de la structure financière, tout en soutenant les engagements ambitieux en matière de finance durable", a commenté Olivier Wigniolle, cité dans le communiqué.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; pjlepagnot@agefi.fr ed: LBO

January 04, 2023 05:07 ET (10:07 GMT)