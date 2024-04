Patrick Koller est un homme d'affaires qui a été à la tête de 5 entreprises différentes. Il est membre du conseil d'administration de Legrand SA et de la Fondation du Collge de France. Il a été directeur général et administrateur de Faurecia SE et directeur général adjoint - Intérieur de Faurecia Automotive GmbH. Dans sa carrière passée, Patrick Koller a été président du conseil de surveillance de Faurecia Grojec R&D Center SA, directeur de la division Thermique Moteur de Valeo SE, directeur général de Faurecia Components Psek Sro, directeur général de Faurecia Plzen Sro, président-directeur général de Faurecia Asientos Para Automovil Espana SA, président du conseil de surveillance de Faurecia Walbrzych Sp zoo, directeur industriel et des achats de Rhodia Polyamide Intermediates, directeur industriel et des achats de Solvay France SA, directeur général de Faurecia Automotive Czech Republic sro et directeur général de Faurecia Automotive Seating, LLC. M. Koller a obtenu un diplôme de premier cycle de l'Institut Français de Gestion et un diplôme de premier cycle de l'Ecole Supérieure des Techniques de l'Ingénieur de Nancy.

Principales sociétés FORVIA (EX-FAURECIA) Chief Executive Officer