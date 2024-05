M. Patrick Pouyann est président de United Way L'Alliance, administrateur indépendant de Capgemini SE, président-directeur général de Total SE, administrateur indépendant de Capgemini Italia SpA et administrateur indépendant de Capgemini Service SAS. Il est membre du conseil d'administration de l'Ecole Polytechnique, de Capgemini SE, de l'Association Française des Entreprises Privées, de Capgemini Italia SpA et de Capgemini Service SAS. M. Pouyann a été précédemment employé en tant que directeur de la stratégie de Total E & P Qatar, président-directeur général de Total E&P Activites Petrolieres SA, président-directeur général de Total E&P New Ventures, Inc. et président de Total E&P Recherche Dveloppement SAS, président de Total Petrochemicals & Refining SA/NV et président de Total Raffinage Chimie. Il a également été membre du conseil d'administration de Compaa Espaola de Petrleos SA, Total E&P Angola, Total E&P Kazakhstan, TOTAL E&P Nigeria Ltd, Total E&P Research & Technology Usa LLC et Total E&P Russie. Il est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'École polytechnique et d'un diplôme de premier cycle de l'École nationale supérieure des mines de Paris.

Principales sociétés TOTALENERGIES SE Directeur Général United Way L'Alliance Directeur Général