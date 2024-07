Actuellement, Peter John Coleman est directeur général, directeur exécutif et directeur général de Woodside Petroleum Ltd. et directeur général et directeur de Woodside Energy Ltd. et directeur général de Woodside Energy (USA), Inc. (toutes deux filiales de Woodside Petroleum Ltd.) et président de la Fondation Australie-Corée. M. Coleman est également membre du conseil d'administration du Business Council of Australia et de l'école de commerce de l'université d'Australie occidentale, ainsi que membre de l'Australia Institute of Co. Il est également membre du conseil d'administration de la Monash Engineering Foundation et commissaire de la West Australian Football Commission, Inc. Dans sa carrière passée, M. Coleman a été vice-président du développement chez ExxonMobil Australia Pty Ltd. M. Coleman a obtenu un diplôme de premier cycle de l'université Monash.

Principales sociétés Australia Korea Foundation Président Woodside Energy (USA), Inc. Woodside Energy (USA), Inc. Contract Drilling Industrial Services Woodside Energy (USA), Inc. provides oil and gas extraction services. The company is headquartered in Houston, TX. Directeur Général