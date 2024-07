Actuellement, Peter B. Crawford occupe le poste de directeur financier et vice-président exécutif de The Charles Schwab Corp. M. Crawford est également membre du conseil d'administration de Charles Schwab & Co, Inc. et de TD Ameritrade Holding Corp. Au cours de sa carrière antérieure, il a occupé le poste d'Engagement Manager chez McKinsey & Co., Inc. et d'Engagement Manager chez McKinsey & Co., Inc. do Brasil Consultoria Ltda. (une filiale de McKinsey & Co., Inc.), Engagement Manager chez McKinsey & Co. (Hong Kong), Engagement Manager chez Mckinsey & Co., Inc. (Californie), directeur financier et vice-président exécutif chez Charles Schwab & Co., Inc. et directeur du développement commercial d'Excite@Home Corp. Peter B. Crawford a obtenu un diplôme de premier cycle à l'université de Yale et un MBA à la Stanford Graduate School of Business.

Principales sociétés CHARLES SCHWAB Directeur Financier/CFO