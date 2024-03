Philippe Petitcolin, né en 1952, est un dirigeant d'entreprise français. Il est principalement connu pour être le directeur général de Safran depuis 2015.

Originaire de la Meuse, fils d’éleveur, il possède une licence de mathématiques et est diplômé du Centre de perfectionnement aux affaires.

Philippe Petitcolin commence sa carrière comme professeur de mathématiques avant de prendre en 1977 le poste de responsable export d’Europrim, spécialiste des machines pour laboratoires, puis de Filotex, spécialisée dans les câbles pour l’aérospatiale.



En 1982, il est nommé directeur des ventes dans l'aviation de Chester Cable aux États-Unis. Mais il revient au sein de la société Filotex en tant que directeur export en 1984.

Philippe Petitcolin rejoint Labinal en 1988 comme directeur commercial adjoint avant d'être nommé directeur commercial et marketing de la division systèmes aéronautiques, dont il devient directeur général en 1995.

De 1999 à 2001, il occupe le poste de directeur général de la division Filtrauto de Labinal, qu'il cumule avec celui de directeur général de l'activité matériaux de friction suite au rachat de Filtrauto par Valeo.



Entre 2001 et 2006, il devient directeur, puis président directeur général de Labinal. Il occupe le même poste chez SNECMA entre 2006 et 2011.

De 2011 à 2013, il est nommé Directeur Général des activités défense et sécurité de Safran ainsi que président-directeur général de Safran Electronics & Defense.

A partir de juillet 2013, Philippe Petitcolin devient président-directeur général de Safran Identity & Security et président du Conseil d'administration de Safran Electronics & Defense.



Il est finalement nommé président directeur général de Safran en avril 2015.

Safran a été créé en 2005 à la suite de la fusion de Snecma et de Sagem et occupe une position mondiale de premier plan dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense.

En 2016, Philippe Petitcolin engage le processus de vente de Morpho, la filiale sécurité du groupe Safran. La vente de cette filiale est justifiée par le fait que la sécurité ne constitue plus le cœur de métier du groupe aéronautique. Grâce à la vente de cette filiale, l’entreprise peut enfin acheter Zodiac qui avait déjà fait l’objet d’une offre en 2010 sans succès. C’est donc en 2018 que Safran finalise ce rachat, ce qui place le groupe à la troisième place des fournisseurs mondiaux pour l’aéronautique.



Parallèlement à ses activités, Philippe Petitcolin est membre du Board de l'association européenne "The Aerospace and Defence Industries" (ASD).

En 2015, il est également nommé vice-président du GIFAS (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales).



