Thales confirme ses objectifs 2022, la croissance organique atteint 2,7% au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de technologies et de défense Thales a confirmé jeudi ses perspectives pour 2022, après avoir dégagé une croissance organique de 2,7% au premier trimestre.

Sur la période de janvier à mars, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3,73 milliards d'euros, en hausse de 4,4% sur un an en données publiées et en progression de 2,7% à périmètre et taux de change constants.

La société a bénéficié du dynamisme de ses divisions Aérospatial et Identité & Sécurité Numériques, qui ont respectivement enregistré des progressions organiques de 4,2% et de 12% sur le trimestre. A contrario, la division Défense et Sécurité, la plus importante du groupe, a accusé un recul de 1,1% de son activité en données comparables.

Cette légère baisse "était prévue" car nous "avions une base de référence élevée" avec une progression organique de plus de 12% au premier trimestre 2021, a indiqué le directeur général Finance et Systèmes d'information, Pascal Bouchiat, au cours d'une conférence téléphonique avec des journalistes. Le groupe s'attend à un retour de la croissance pour cette activité au deuxième trimestre, a-t-il ajouté.

Thales a par ailleurs fait état de prises de commandes de 3,03 milliards d'euros au premier trimestre, en baisse de 6% sur un an en données organiques. Le groupe a été là encore pénalisé par une base de comparaison exigeante, l'entreprise ayant enregistré quatre grands contrats de plus de 100 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2021, contre deux au premier trimestre 2022.

Selon un consensus disponible sur le site internet de la société, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 3,72 milliards d'euros et des prises de commandes de 2,78 milliards d'euros.

Les prises de commandes de la division Défense et Sécurité de Thales devraient néanmoins augmenter fortement au deuxième trimestre. Le groupe comptabilisera le contrat lié à la commande par les Emirats arabes Unis de 80 Rafale, l'avion de chasse de Dassault Aviation, dont les équipements de Thales représentent entre "20% et 25%" de la valeur, a rappelé Pascal Bouchiat. Le dirigeant a aussi mentionné un contrat "sensiblement" supérieur à 100 millions d'euros, lié cette fois à la commande par la Grèce de trois frégates de défense et d'intervention à Naval Group.

Athènes a aussi passé une commande de six Rafale supplémentaires à la France, qui devrait "sans doute" être comptabilisée dans le carnet de Thales au deuxième trimestre, a indiqué Pascal Bouchiat.

Pour 2022, Thales a confirmé prévoir un chiffre d'affaires compris entre 16,6 milliards et 17,2 milliards d'euros, correspondant à une croissance organique de 2% à 6%. Thales table toujours sur un ratio de prises de commandes sur chiffre d'affaires supérieur à 1 et sur un taux de marge opérationnelle compris entre 10,8% et 11,1%.

"Ces perspectives prennent en compte l'effet de la crise ukrainienne sur notre activité pour 2022", a rappelé Pascal Bouchiat, confirmant un impact "d'un peu moins de 1%" sur le chiffre d'affaires, comme communiqué en début d'année.

Le dirigeant a souligné que Thales faisait encore face à "un certain nombre d'incertitudes" notamment au niveau de l'approvisionnement en semi-conducteurs qui continue "à être délicat" ou encore sur le redressement du trafic aérien "avec un point de tension en Asie", et particulièrement en Chine où ce trafic "est redescendu".

