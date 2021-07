Dassault Systèmes relève ses objectifs pour 2021 après un T2 en forte hausse

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur de logiciels Dassault Systèmes a relevé mardi ses objectifs pour l'exercice 2021 à l'issue d'un deuxième trimestre où ses résultats ont nettement progressé.

Pour l'année en cours, le groupe anticipe désormais un bénéfice par action (BNPA) compris entre 0,89 et 0,91 euro, en hausse de 19% à 21%, contre une précédente fourchette de 0,848 à 0,856 euro. Dassault Systèmes table également sur un chiffre d'affaires de 4,745 à 4,79 milliards d'euros, en hausse de 10% à 11% à taux de changes constants, contre un montant de 4,175 à 4,765 milliards d'euros attendu précédemment. La société vise par ailleurs un taux de marge opérationnelle situé entre 32,7% et 33,1%, contre 31,6% à 31,7% auparavant.

Pour le troisième trimestre, Dassault Systèmes a annoncé anticiper des revenus compris entre 1,115 milliard et 1,140 milliard d'euros, en hausse de 10% à 13% à taux de changes constants, ainsi qu'une marge opérationnelle située entre 28,7% et 29,6% et un bénéfice net par action de 18 à 19 centimes, en progression de 13% à 19%.

Dassault Systèmes a livré ces prévisions alors que ses résultats ont progressé au deuxième trimestre, avec une rentabilité nettement supérieure aux attentes des analystes.

"Ce sont d'excellents résultats qui confirment le bon démarrage que nous avions observé sur le premier trimestre", a déclaré Pascal Daloz, le directeur général adjoint, Opérations et Finances du groupe, au cours d'une conférence avec des journalistes.

Sur la période d'avril à juin, en données non-IFRS, le chiffre d'affaires a atteint 1,16 milliard d'euros, en hausse de 14% à taux de change constants. La marge opérationnelle est ressortie à 32,2%, en progression de 5,4 points sur un an. Pascal Daloz a souligné que ce taux de marge dépassait de 210 points de base le consensus des analystes, grâce notamment à un meilleur mix des revenus, avec davantage de ventes de logiciels, qui ont une marge plus élévée, ainsi que des dépenses plus faibles qu'attendu.

Le BNPA a atteint 0,22 euro au deuxième trimestre, en progression de 45% à taux de change constants.

Le groupe tablait sur un chiffre d'affaires de 1,13 milliard à 1,155 milliard d'euros, sur une marge opérationnelle comprise entre 29,4% et 30,1% et sur un BNPA situé entre 18,8 et 19,6 centimes d'euro par action.

Les ventes de licences, un indicateur suivi par le marché, ont connu une croissance de 38% au deuxième trimestre en données organiques. Sur l'ensemble du premier semestre, le groupe est revenu au même niveau de ventes qu'au premier semestre 2019, a souligné Pascal Daloz.

Pascal Daloz a également indiqué que Dassault Systèmes avait dégagé un cash-flow opérationnel de plus de 1 milliard d'euros sur le semestre, en hausse de 21%. "Si nous continuons sur cette tendance, nous serons pratiquement désendettés quelque part à la fin du premier trimestre de l'an prochain", a ajouté le dirigeant.

Sur l'ensemble du premier semestre, Dassault Systèmes a enregistré, en données non-IFRS, des revenus de 2,33 milliards d'euros, en hausse de 11% à taux de change constants, un taux de marge opérationnelle de 33% ainsi qu'un bénéfice par action de 44 centimes.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

