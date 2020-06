ENTRETIEN: Le plan pour l'aéronautique soutiendra significativement la R&D de Thales --PDG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gouvernement a levé mardi le voile sur son plan de soutien massif à la filière aéronautique, débloquant 15 milliards d'euros pour aider un secteur mis à terre par la crise du coronavirus.

Parmi les mesures prévues par l'exécutif figure une aide de 1,5 milliard d'euros d'ici à la fin 2022 pour financer la recherche et développement (R&D) ou encore un fonds pour soutenir en fonds propres des ETI et des PME dans la filière et qui sera doté, à terme, de 1 milliard d'euros.

Dans un entretien accordé à l'agence Agefi-Dow Jones, Patrice Caine, le PDG de Thales, l'un des grands acteurs du secteur, explique comment ce plan portera la R&D de son entreprise. Le dirigeant met également en avant la structure duale de son groupe - à la fois civil et militaire - qui permettra à Thales d'amortir le choc de la crise et de bénéficier de l'afflux de commandes militaires prévues par le plan de l'exécutif.

Dans quelle mesure le plan dévoilé mardi soutiendra-t-il l'activité de Thales ?

Patrice Caine: "Ce plan va réellement nous aider et de manière significative. Le sujet le plus important pour Thales concerne le financement de la R&D à travers le Corac (conseil pour la recherche aéronautique, NDLR). Jusqu'ici, le ministère en charge de la Transition écologique accompagnait les projets de recherche à hauteur de 135 millions d'euros. Ce mardi, le gouvernement a annoncé un doublement de ce montant pour les six derniers mois de 2020, à 300 millions, avant de passer à 600 millions d'euros pour les deux années suivantes. Compte tenu de notre intensité en R&D, cette mesure nous aidera à passer le cap de la crise. Cela nous permettra à la fois d'accroître notre avance technologique, par exemple avec les futurs Flight management systems collaboratifs - c'est-à-dire le 'cerveau' de l'avion, qui gère le plan de vols - connectés avec le contrôle du trafic aérien, et de sauvegarder nos compétences critiques en maintenant en activité nos ingénieurs".

Profiterez-vous des commandes militaires prévues par le plan ?

P.C: "Grâce à nos activités duales, nous pourrons basculer des compétences de la partie aéronautique civile vers nos activités militaires, ce qui amortira le choc de la crise. Le fait d'être dual nous permettra de bénéficier des augmentations de commandes militaires annoncées par l'exécutif mardi matin (qui s'inscrivent à 832 millions d'euros, NDLR). Je rappelle que l'activité de Thales se répartit à 60% dans le civil et 40% dans le militaire".

Quelle sera la contribution de Thales au fonds à destination des PME-ETI prévu par le plan ?

P.C: "Le fonds d'investissement en capital à destination des PME-ETI prévoit la répartition suivante : 116 millions d'euros pour Airbus, 58 millions d'euros pour Safran, 13 millions chacun pour Dassault Aviation et pour Thales. Cette clef de répartition s'explique par notre exposition au secteur aéronautique civil: en terme de chiffre d'affaires elle se situe à 2,2 milliards d'euros pour Thales, soit près de dix fois moins qu'un groupe comme Safran. Par ailleurs, notre 'supply chain' (chaîne d'approvisionnement, NDLR) est très différente d'entreprises comme Safran et Airbus. Thales n'a que très peu de fournisseurs en commun avec ces sociétés, ce qui justifie également les différences de contribution".

L'Etat demande aux industriels de maintenir un maximum d'emplois en France. Dans un tel contexte, Thales pourra-t-il éviter des suppressions de postes ?

P.C: "En France, ces questions ne sont pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Nous gérons actuellement une situation de crise et attendons que se clarifient les prévisions de nos grands clients dans l'aéronautique civile. A l'étranger nous avons réduit un certain nombre d'activité pour s'adapter à la chute de la production qui a parfois atteint 40% dans l'aéronautique civile".

A ce stade, quel impact attendez-vous de la crise sur votre activité en 2020?

P.C: "Nous préciserons nos prévisions lors de la publication de nos résultats du premier semestre, à la fin juillet. Pour l'instant, nous maintenons les indications données lors de la publication de notre premier trimestre [Thales avait alors indiqué prévoir que la crise aurait un "impact très significatif sur son activité du deuxième trimestre 2020 et sur ses comptes du premier semestre 2020", NDLR]".

-Propos recueillis Julien Marion, Agefi-Dow Jones, et Olivia Bugault, Dow Jones Newswires, +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire