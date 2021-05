Thales (+2,99% à 87,46 euros) figure parmi les plus fortes hausses du CAC 40, dans le sillage de son point d’activité du premier trimestre 2021. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité a réalisé un d’affaires de 3,9 milliards d’euros, en croissance de 0,5% à données publiées et de +1,9% en organique sur un an. Le groupe parvient ainsi à retrouver la croissance malgré un impact encore important de la crise sanitaire sur les activités d’aéronautique civile et de biométrie.De leur côté, les prises de commandes s'inscrivent à 3,4 milliards d'euros, en croissance de 28% à données publiées et de 31% en organique." Le chiffre d'affaires et les prises de commandes du premier trimestre 2021 sont en ligne avec nos attentes ", a commenté Patrice Caine , le PDG de Thales." Les prises de commandes sont particulièrement dynamiques dans le spatial et la défense ", a ajouté le dirigeant.Compte tenu de ce début d'année convaincant, Thales a confirmé l'ensemble de ses objectifs annuels. Début mars, Thales avait dit viser pour 2021 un chiffre d'affaires compris entre 17,1 et 17,9 milliards d'euros et une marge d'Ebit située entre 9,5% et 10% (en hausse de 150 à 200 points de base par rapport à 2020).Les objectifs du groupe dirigé par Patrice Caine se basent sur l'hypothèse d'un contexte sanitaire et économique ne connaissant pas de nouvelles perturbations majeures, ainsi que d'une normalisation rapide des chaînes d'approvisionnement mondiales de semi-conducteurs.