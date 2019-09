Thales anticipe une croissance 2019 dans le bas de ses prévisions après un S1 "solide"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de l'électronique de défense et industrielle Thales a indiqué mercredi que sa croissance organique devrait se situer dans le bas de sa fourchette de prévisions pour 2019, tandis que ses résultats ont progressé au premier semestre, période intégrant pour la première fois le spécialiste des cartes SIM et des solutions de sécurité numérique Gemalto, dont le rachat a été finalisé début avril.

Pour 2019, Thales a indiqué que sa croissance organique devrait se situer "dans le bas" de la fourchette de 3% à 4% précédemment communiquée, en raison de la décroissance de l'activité mondiale Spatiale. Thales attend pour cette activité une baisse de 10% des revenus cette année, due à l'attentisme des grands clients sur le marché des satellites de télécommunications.

Cet attentisme est lié "aux évolutions technologiques très rapides de ces dernières années" dans les satellites, "qui ont perturbé les opérateurs" et les poussent à prendre "le temps de la réflexion" pour choisir les technologies adéquates, a expliqué le PDG du groupe, Patrice Caine, lors d'une conférence avec des journalistes. Le dirigeant a toutefois précisé que "les perspectives à long terme sur ce marché sont favorables", expliquant que les instituts spécialisés tablent sur une croissance moyenne de ce marché de l'ordre de 5% par an au cours de dix prochaines années.

Thales a confirmé l'ensemble de ses autres objectifs pour 2019 incluant Gemalto, à savoir des prises de commandes "légèrement supérieures" à 18 milliards d"euros et un résultat opérationnel (EBIT) compris entre 1,98 et 2 milliards d'euros. Thales a aussi confirmé tabler sur une croissance de 0% à 2% pour la division identité et sécurité numérique (DIS), composée de Gemalto et de certaines activités digitales précédemment affectées au secteur opérationnel "Défense & Sécurité" de Thales.

A plus long terme, Patrice Caine a indiqué que Thales était "en ligne" pour atteindre les objectifs 2021 hors Gemalto communiqués l'an passé, à savoir une croissance organique annuelle moyenne comprise entre 3% et 5% et une marge opérationnelle comprise entre 11% et 11,5% en 2021. Thales livrera de nouvelles perspectives de moyen terme, à l'horizon 2022 ou 2023, intégrant la contribution de Gemalto lors d'une journée dédiée aux investisseurs le 3 octobre.

Sur l'ensemble du premier semestre 2019, Thales est "en progression sur tous ses indicateurs clés", a affirmé Patrice Caine, qualifiant les résultats du groupe de "solides".

Sur les six premiers mois de l'année, Thales a dégagé un bénéfice net de 557 millions d'euros, contre 457 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat net ajusté, qui exclut certains éléments comme les résultats des cessions et des variations de périmètre ou encore les variations de valeur des instruments dérivés de changes, s'est élevé à 574 millions d'euros, contre 539 millions d'euros sur les six premiers mois de 2018.

Le chiffre d'affaires de l'industriel a progressé de 9,9% sur un an en données publiées au premier semestre, à 8,2 milliards d'euros, mais s'est contracté de 0,5% en données organiques. Les replis organiques des secteurs Aérospatial et Transport, de respectivement 7% et 8,9%, ont été compensés par la bonne dynamique du secteur Défense & Sécurité, dont les revenus ont progressé de 6,8% sur une base comparable.

Le résultat opérationnel (Ebit) a augmenté de 8% en données publiées et de 4% en données organiques, à 820 millions d'euros. La marge correspondante s'est repliée de 20 points de base sur un an en données publiées, à 10% du chiffre d'affaires. Cette légère baisse en données publiées est due à la consolidation de Gemalto, "dont la rentabilité est plus saisonnalisée que le reste du groupe". En données organiques, la marge opérationnelle a enregistré une hausse de 40 points de base sur un an.

Selon un consensus compilé par FactSet, les analystes attendaient en moyenne un chiffre d'affaires de 8,14 milliards d'euros, un résultat opérationnel de 690 millions d'euros et un bénéfice net de 484 millions d'euros.

Thales a par ailleurs fait état de prises de commandes de 7 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 10% en données publiées et en recul de 1% en données organiques. Son carnet de commandes a enregistré une progression de 2%, à 31,7 milliards d'euros.

