Thales compte améliorer sa marge opérationnelle en 2020, hausse des résultats en 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de l'électronique de défense et industrielle Thales a annoncé mercredi anticiper une nouvelle amélioration de sa marge opérationnelle cette année, après avoir enregistré une progression de l'ensemble de ses résultats en 2019.

Le groupe vise pour 2020 des revenus compris entre 19 milliards et 19,5 milliards d'euros, ce qui traduirait une variation comprise entre 0% et 2% par rapport au chiffre d'affaires 2019 pro forma de l'intégration de Gemalto sur 12 mois. Le directeur général Finance et Systèmes d'Information, Pascal Bouchiat, a expliqué lors d'une conférence téléphonique que ce chiffre d'affaires pro forma aurait atteint 19 milliards d'euros l'an passé.

Thales a finalisé le rachat de Gemalto au printemps de l'année dernière et intègre le fournisseur de cartes à puce et de solutions de sécurité et d'authentification numériques dans ses comptes depuis le 1er avril 2019.

En 2020, Thales compte également atteindre une marge opérationnelle comprise entre 10,8% et 11%, contre 10,6% en 2019 sur la base de l'intégration de Gemalto sur 12 mois. L'entreprise anticipe également un "book to bill", soit un ratio de prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires, supérieur à 1 après 1,04 en 2019.

"L'accumulation de deux années de 'book to bill' supérieur à 1 devrait se traduire par une accélération de la croissance à partir de 2021", a anticipé Pascal Bouchiat.

Thales a expliqué avoir établi ces prévisions en prenant en compte "un impact limité de la crise du coronavirus" sur son activité "basé sur la situation actuelle". Le groupe a également indiqué que ces perspectives s'inscrivaient dans un contexte marqué par de nombreux facteurs d'incertitudes, comme le calendrier de remise en service du Boeing 737 MAX ou "le régime douanier dans l'aéronautique".

Sur l'ensemble de 2019, Thales a dégagé un bénéfice net de 1,1 milliard d'euros, contre 982 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat net ajusté, qui exclut certains éléments comme les résultats des cessions et des variations de périmètre ou encore les variations de valeur des instruments dérivés de changes, s'est établi à 1,41 milliard d'euros, contre 1,18 milliard d'euros en 2018.

Un quatrième trimestre "commercialement très dynamique"

Le chiffre d'affaires de l'industriel a progressé de 16,1% sur un an en données publiées, à 18,4 milliards d'euros, et de 0,8% en données comparables. Sur le seul quatrième trimestre, la croissance organique s'est inscrite à 2,6%.

Le résultat opérationnel (Ebit) 2019 a augmenté de 19% en données publiées et de 4% en données organiques, à 2,01 milliards d'euros, soit un niveau record, a souligné le PDG du groupe, Patrice Caine. La marge correspondante s'est améliorée de 30 points de base sur un an, à 10,9% du chiffre d'affaires, marquant là encore un record, a poursuivi Patrice Caine.

Selon un consensus compilé par FactSet, les analystes attendaient en moyenne un chiffre d'affaires de 18,4 milliards d'euros, un résultat opérationnel de 1,93 milliard d'euros et un bénéfice net de 1,3 milliard d'euros.

Thales a par ailleurs fait état de prises de commandes de 19,1 milliards d'euros en 2019, en hausse de 4% sur un an en données organiques. Le carnet de commandes a progressé de 5% sur un an pour s'établir à 33,84 milliards d'euros fin décembre. Sur le seul quatrième trimestre, les prises de commandes ont atteint 8,7 milliards d'euros, en hausse de 19% en données organiques.

"Thales a terminé 2019 par un quatrième trimestre commercialement très dynamique", a commenté Patrice Caine, cité dans un communiqué.

Le flux de trésorerie libre s'est élevé à 1,37 milliard d'euros en 2019, contre 811 millions d'euros en 2018.

En octobre, Thales avait révisé à la baisse son objectif de croissance organique, visant alors une progression "de l'ordre de 1%" sur l'ensemble de l'année 2019, contre une croissance organique dans le bas d'une fourchette de 3% à 4% attendue précédemment. Thales avait confirmé ses autres objectifs pour 2019, à savoir un résultat opérationnel (EBIT) compris entre 1,98 milliard et 2 milliards d'euros et des prises de commandes "légèrement" supérieures à 18 milliards d'euros.

Thales proposera un dividende de 2,65 euros par action au titre de l'exercice 2019 lors de son assemblée générale du 6 mai, en hausse de 27% par rapport au coupon de 2,08 euros par action de l'exercice 2018.

L'industriel a également confirmé ses perspectives de moyen terme, à savoir une croissance organique de son chiffre d'affaires de l'ordre de 3% à 5% en moyenne sur la période 2019-2023, et une marge opérationnelle comprise entre 11,5% et 12% à l'horizon 2023.

